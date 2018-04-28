"Арсенал" на домашнем поле переиграл "Анжи"

В матче 28-го тура чемпионата России туляки Миодрага Божовича оказались сильнее махачкалинцев Вадима Скрипченко.

Первая половина матча завершилась ничьей. Счёт открыли хозяева, но смогли удерживать минимальное преимущество около пяти минут.

После перерыва команды продолжили играть в бодрый, атакующий футбол. "Арсенал" сумел забить ещё один мяч и установил итоговый счёт на табло — 2:1.

За два матча до завершения чемпионата России в активе "Арсенала" 39 очков и шестое место в турнирной таблице. "Анжи" на 14-й строчке — у махачкалинцев 24 очка.

РФПЛ. 28-й тур

Арсенал — Анжи — 2:1 (1:1)

Голы: Берхамов, 16' (1:0). Хубулов, 22' (1:1). Сунзу, 62' (2:1).