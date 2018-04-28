"Арсенал" на домашнем поле переиграл "Анжи"

Первая половина матча завершилась ничьей. Счёт открыли хозяева, но смогли удерживать минимальное преимущество около пяти минут.
После перерыва команды продолжили играть в бодрый, атакующий футбол. "Арсенал" сумел забить ещё один мяч и установил итоговый счёт на табло — 2:1.
За два матча до завершения чемпионата России в активе "Арсенала" 39 очков и шестое место в турнирной таблице. "Анжи" на 14-й строчке — у махачкалинцев 24 очка.
РФПЛ. 28-й тур
Арсенал — Анжи — 2:1 (1:1)
Голы: Берхамов, 16' (1:0). Хубулов, 22' (1:1). Сунзу, 62' (2:1).
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