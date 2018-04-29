"Спартак" в Перми обыграл "Амкар"

В матче 28-го тура чемпионата России футболисты Массимо Карреры на гостевом поле переиграли команду Вадима Евсеева.

В первом тайме обеим командам удалось показать равную игру, однако на старте встречи именно москвичи реализовали свой момент. Сальваторе Боккетти после навеса с углового в прыжке головой вколотил мяч в сетку ворот Артура Нигматуллина.

"Амкар" создал несколько неплохих моментов, но не хватило везения пермякам, чтобы отыграться до свистка на перерыв.

Во втором тайме гости силами Софьяна Ханни увеличили отрыв. Алжирский полузащитник после неудачной игры голкипера пермяков пробил точно в нижний угол. 0:2 — финальный счёт на табло.

После сегодняшней победы "Спартак" с 54 очками временно поднимается на второе место в турнирной таблице РФПЛ. За красно-белыми расположился ЦСКА (51), армейцам предстоит сыграть свой матч против "Зенита" сегодня в 16:00 по московскому времени. У "Амкара" по-прежнему 13-я строчка.

РФПЛ. 28-й тур

"Амкар" — "Спартак" — 0:2 (1:0)

Голы: Боккетти, 8' (0:1). Ханни, 81' (0:2).