"Уфа" с минимальным счётом одолела аутсайдера РФПЛ

В матче 28-го тура чемпионата России по футболу команда Сергея Семака на домашнем поле обыграла "СКА-Хабаровск" Сергея Передни — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на самом старте первого тайма. На третьей минуте Дмитрию Сысуеву прилетел мяч после подачи с правого фланга Александра Сухова. Полузащитник не растерялся и пробил точно в сетку ворот мимо Александра Довбни — 1:0.

За два тура до финиша чемпионата в активе "Уфы" 39 очков и шестое место в таблице. У хабаровчан по-прежнему лишь 13 очков и последняя, 16-я строчка в турнирной таблице.

РФПЛ. 28-й тур.

"Уфа" — "СКА-Хабаровск" — 1:0 (1:0).

Голы: Сысуев, 3’ (1:0).