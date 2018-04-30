"Динамо" и "Рубин" разошлись миром в Химках

Матч 28-го тура чемпионата России по футболу московская и казанская команды сыграли вничью.

В первые 45 минут команды не смогли продемонстрировать ничего интересного на поле "Арены Химки" — ни одного потенциально опасного момента у ворот Антона Шунина и Сослана Джанаева, к разочарованию фанатов, не случилось.

Пресловутые нули с табло убрать не удалось и после перерыва.

Что ж, большой футбольный день продолжается. Впереди болельщиков ждут ещё два противостояния — "Ахмата" и "Урала" в 16:45 по московскому времени и "Краснодара" и "Локо" в 19:00. Надеемся, участники последнего матча из верхушки турнирной таблицы своих фанатов не разочаруют.

После сегодняшней встречи "Динамо" по-прежнему располагается на 12-м месте (34 очка). "Рубин" не существенно, но всё же улучшил своё турнирное положение, — с 36 очками в активе казанцы поднимаются на 8-ю строчку таблицы РФПЛ.

РФПЛ. 28-й тур

"Динамо" — "Рубин" — 0:0