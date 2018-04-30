Матч "Ахмата" с "Уралом" завершился безголевой ничьей

В Грозном завершилось футбольное противостояние в рамках 28-го тура РФПЛ, в котором местная команда сыграла вничью с гостями из Екатеринбурга.

В первом тайме "Ахмат" показался более мотивированным на игру и создал несколько опасных моментов у ворот соперника, однако довести хоть один из них до голевого хозяевам не удалось. "Урал" же выглядел менее динамично, но всё же несколько раз сумел потревожить ворота Евгения Городова.

После перерыва команды существенно сбавили темп. Грозненцы, воспользовавшись численным преимуществом, перевели игру к воротам соперника — на 88-й минуте Михаил Меркулов получил вторую жёлтую карточку в матче и покинул поле. Однако "Уралу" удалось отбиться и сохранить собственные ворота неприступными — 0:0.

Сегодняшняя ничья позволяет обеим командам сохранить своё турнирное положение: "Урал" (37 очков) по-прежнему на восьмом месте, а "Ахмат" — на 10-м (35).

РФПЛ. 28-й тур.

"Ахмат" — "Урал" — 0:0.