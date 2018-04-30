Смолов против чемпионства Сёмина! "Краснодар" за минуту выиграл у "Локомотива"

В матче 28-го тура чемпионата России "Краснодар" не дал у себя дома стать чемпионом "Локомотиву", обыграв москвичей 2:0 благодаря двум голам Фёдора Смолова за одну минуту.

"Локомотив" стал одной из последних российских команд, приехавших на роскошный стадион "Краснодара". И перед игрой Юрий Сёмин, видавший в нашем футболе всё и даже больше, не скрывал удивления от чуда архитектуры Сергея Галицкого. Было бы суперсимволично, если бы железнодорожники взяли чемпионский титул именно здесь, — для этого была необходима победа. Сёмин мог принести "Локомотиву" первое чемпионство с 2004 года, когда клуба "Краснодар" ещё не существовало в проекте. Он со своим стадионом стал, пожалуй, главным лицом нового российского футбола. Футбол изменился — а Юрий Палыч вернулся и снова стал лучшим.

В ожидании этого в южный город со всей страны съехались около 7 тысяч людей в красно-зелёном, болельщики готовились к забегу на поле на фанатском секторе, а в Москве у "РЖД-арены" был организован просмотр игры на большом экране с шезлонгами и прочими увеселениями.

Начал "Локомотив" вполне по-чемпионски. Сейчас это вовсе не синоним игры в разрушающую всё атаку с обилием забитых голов. Титулы завоёвываются победами 1:0, когда команда-лидер не форсирует события.

Поэтому инициативу захватил "Краснодар", но в какой-то момент этот процесс начал выходить из-под контроля гостей. За первые 20 минут "быки" едва не довели дело до гола, Смолову дали пробить из штрафной, а на 18-й минуте Тарасов не успел в опорной зоне за Перейрой, — и мяч после удара уругвайца пролетел в сантиметрах от перекладины.

Всё более задумчивым становился Сёмин, глядевший куда-то вдаль в своём стильном пиджаке на не менее стильном кресле краснодарской скамейки запасных.

К середине тайма преимущество "Краснодара" стало менее угрожающим — хозяева владели мячом, но до ударов дело доходить перестало, зато "Локо" стал навязывать сопернику единоборства в центре поля.

Одним из шансов для москвичей стала неуверенная игра в воротах Синицына. Однажды он не смог взять мяч намертво после дальнего удара Алексея Миранчука, а под занавес тайма ошибся на выходе после углового, — и только невидимые флюиды на арене "Краснодар" помешали добить мяч в пустые ворота.

Однако последнее слово перед перерывом осталось всё же за Смоловым. Он выходил один на один после паса Вандерсона, но в падении не смог переиграть Гилерме.

После паузы опытный Юрий Палыч заставил свою команду постепенно отвоёвывать территорию. Смолов всё чаще оставался на острие атаки один против всех, Вандерсону и Классону разгоняться не давали. А "Локо" медленно шёл к своему голу — в этом сезоне таких минимальных побед железнодорожники сделали вагон и маленькую тележку. Алексей Миранчук на 64-й минуте сотряс перекладину.

Но через пару минут именно он дал слабину и сбил вбежавшего в штрафную Перейру. Смолов идеально реализовал пенальти — и сделал надежды "Краснодара" на Лигу чемпионов куда более реальными.

А ещё через 60 секунд разрушилось лучшее, что есть в этом сезоне в российском футболе, — оборона "Локомотива". Пейчинович на пустом месте отдал мяч Смолову, и Фёдор с острейшего угла отправил мяч в ворота — 2:0.

В такие ситуации без пяти минут чемпион в этом сезоне ещё не попадал и выбраться из неё не смог. Не сыграло никакой роли появление на поле Эдера и другие замены Сёмина. Смолов в очередной раз показал, что ему надо ехать в Европу. "Локомотив" Европа также ждёт, но к ней надо готовиться, — в том числе и психологически. Железнодорожники не забивают уже три игры подряд. Для завоевания трофея необходимо будет сделать это 5 мая в домашнем матче с "Зенитом".

Чемпионат России. 28-й тур

"Краснодар" — "Локомотив" — 2:0 (0:0)

Голы: Смолов, 67 (1:0, с пенальти), 68 (2:0)

Турнирное положение:

1. "Локомотив" — 57 очков (28 матчей)

2. "Спартак" — 53 (28)

3. ЦСКА — 52 (28)

4. "Зенит" — 50 (28)

5. "Краснодар" — 50 (28)