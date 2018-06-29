Игра на вылет. У кого больше шансов пройти в четвертьфинал ЧМ-2018?

Групповой этап ЧМ-2018 завершён. Мы потеряли чемпионов мира немцев, ярких перуанцев, боевитых исландцев, характерных иранцев, громких тунисцев, Салаха, Левандовского, Сон Хын Мина и ещё много кого. Но сильнейшие в строю, и они готовы к битве за выход в четвертьфинал. Разбираем все пары 1/8 финала и прикидываем шансы команд.

Уругвай — Португалия

30 июня 2018, 21:00

Олимпийский стадион "Фишт", Сочи

Уругвай

Выиграл группу А с максимальным результатом — 9 очков

Забил 5 голов, пропустил — 0

Сильная сторона — стандарты

Слабая сторона — отсутствие вариативности в атаке

Уругвайцы прошли групповой этап без особых проблем, даже, кажется, не напрягаясь. Двукратные чемпионы мира обыграли Египет и Саудовскую Аравию по 1:0, а России забили 3 безответных мяча. И все 5 голов были забиты после стандартов! Это самое опасное оружие команды Табареса.

Пока дуэт Суарес — Кавани не смотрится убийственный связкой, а угловые и штрафные работают. Кроме того, Уругвай создаёт не слишком много моментов у чужих ворот, но пользуется почти каждой ошибкой соперников. При этом до сих пор не пропускает: это единственная команда без пропущенных голов, а Муслера, соответственно, самый "сухой" вратарь ЧМ.

Португалия

Уступила лидерство в группе В испанцам из-за количества голов

Забила 5 голов, пропустила — 4

Сильная сторона — Криштиану Роналду

Слабая сторона — "пожилой" центр обороны — 69 лет на двоих

Португальцы выдали красивые 3:3 с Испанией, затем на классе переиграли Марокко 1:0 и завершили групповой этап ничьей с Ираном 1:1. Могли и вовсе вылететь, если бы Иран на последних минутах матча вколотил второй гол. Криштиану забил 4 мяча, ещё один гол (возможно, лучший на турнире) на счету Рикарду Куарежмы. Португалия не показывает выдающегося футбола, но добивается результата — всё как на победном Евро-2016.

Кто победит? Уругвай — 60%, Португалия — 40%

Португалия всё ещё зависит от Роналду: он лидер по голам, он же и ментальный вожак. В матче с Ираном ему едва не показали красную карточку, это бы сильно подкосило шансы чемпионов Европы. Но Криштиану в строю и готов показать лучшую игру против Уругвая. Сам же Уругвай вряд ли понесётся в атаку: будет ждать от соперника ошибки и, если дождётся, — накажет. Вряд ли стоит ожидать открытого футбола с кучей голов. Наверняка команды сыграют очень осторожно, а победит тот, кто воспользуется чужой ошибкой. Кто это сделает — Криштиану или Суарес, — узнаем совсем скоро.

Франция — Аргентина

30 июня 2018, 17:00

"Казань-арена", Казань

Франция

Сыграла скучнейший матч ЧМ — 0:0 с Данией, но выиграла группу

Забила всего 3 гола — меньше всех победителей групп, пропустила — 1

Сильная сторона — опорная зона и оборона

Слабая сторона — тусклая игра лидеров

До начала ЧМ французов записали в число главных фаворитов мундиаля. Результатом они это доказывают, игрой — вряд ли. Команда Дешама добилась двух минимальных побед (одной с помощью VAR и системы определения голов), а затем скатала унылую, но необходимую нулевую ничью. Это прагматично, это по-чемпионски, но пока непонятно, есть ли у французов тот самый запас, который так необходим в плей-офф. Гризманн пока ничего выдающегося на этом чемпионате не показал, Мбаппе часто играл эффектно, но не всегда эффективно, Погба полезен эпизодами, Жиру пашет, но не забивает. При этом у французов хорошая линия обороны и есть Канте — пока их лучший игрок на этом ЧМ.

Аргентина

Выползла в плей-офф в последние 5 минут — спас экс-спартаковец Рохо

Забила 3 гола, пропустила — 5

Сильная сторона — Лео Месси

Слабая сторона — Хорхе Сампаоли

Кто бы мог подумать, что Аргентине придётся творить чудеса, чтобы выйти в плей-офф? Лео Месси вчистую проиграл дуэль Роналду на старте турнира, и его сборная оказалась на грани вылета. Но исландцы не совладали с хорватами, а сами аргентинцы собрались и победили Нигерию с Ахмедом Мусой. Аргентина сыграла в футбол лишь один тайм — первый против Нигерии, но всё же сумела оказаться в плей-офф. Вот только с отсутствием игры, чехардой со схемами и фактическим тренером Месси вместо Сампаоли ей вряд ли светит далеко пройти. Хотя примерно в той же ситуации оказалась Франция в 2006 году и остановилась в шаге от триумфа.

Кто победит? Франция — 65%, Аргентина — 35%

При всей блёклости сегодняшней Франции её потенциал гораздо выше аргентинского. Именно с командной точки зрения. При этом и Дешам, и Сампаоли подвергаются резкой критике, но чемпион мира 1998 года создал своей команде надёжную оборону — об аргентинском бардаке такого не скажешь. Поэтому, скорее всего, победа, хоть и минимальная, останется за Францией — это вполне в её стиле. Если только Лео не включит режим бога и не затащит команду в 1/4 финала исключительно за счёт лучшего перформанса в своей жизни. Дополнительная мотивация, помимо первой победы на ЧМ и спасения своей страны от позора, — это маячащая на горизонте очная встреча с Роналду в четвертьфинале. Но для этого и самому Кришу нужно пройти Уругвай.

Бразилия — Мексика

2 июля 2018, 17:00

"Самара-арена", Самара

Бразилия

Прошла группу без поражений — 7 очков

Забила 5, пропустила — 1

Сильная сторона — космическая атака

Слабая сторона — недооценка соперника

Главная звезда сборной Бразилии — Неймар. Он заработал больше всех фолов (17), нанёс больше всех ударов (15), чаще всех попадал в створ (8) и чаще всех касался мяча в чужой штрафной (34). А ещё он чаще всех выходил на поле с макаронами на голове, симулировал в штрафной, ходил с порванными гетрами, пытался перебросить вратаря и исполнить "радугу", оскорблял капитана команды и плакал после матча. А пока Неймар забирал на себя всё внимание, Коутиньо стал единственным игроком на ЧМ-2018 с результативными действиями в каждом матче (по голу в первых двух играх и голевая передача в третьей). Бразилия разгоняется постепенно, и кажется, что в плей-офф остановить её будет ещё сложнее. После ничьей со Швейцарией, где "пентакампеоны" экономили силы, они вымучили победу над Коста-Рикой, а вот сербов победили уже вполне уверенно. Космическая атака бразильцев не только эффективна, но по традиции эффектна: они пасуют пятками, выделывают эффектные финты, иногда просто танцуют с мячом, путая соперников. За такую Бразилию хочется болеть.

Мексика

Выиграла два стартовых матча, но прошла в плей-офф благодаря Корее

Забила 3, пропустила — 4

Сильная сторона — стремительная контратака

Слабая сторона — психология

Мексика седьмой раз подряд выходит в плей-офф чемпионата мира. Вот только в предыдущие 6 раз она вылетала в 1/8 финала. Кажется, что в этот раз у сборной коленки начали дрожать раньше обычного: после двух побед, в том числе над действующим чемпионом мира, им было достаточно сыграть вничью со шведами, но они проиграли, да ещё и разгромно, даже сами себе забили. Иначе как нервами это не объяснишь, особенно учитывая, что до этого мексиканцы действовали очень грамотно в обороне, пропустив лишь от корейцев на последних минутах матча, когда всё уже было решено. Атака же сборной Мексики с яркими фланговыми игроками Лосано и Лайюном, Чичарито впереди и Велой под ним предстала одной из самых зрелищных на турнире. Все три своих гола мексиканцы забили после быстрых отрывов: два сходу, ещё один — с пенальти.

Кто победит? Бразилия — 80%, Мексика — 20%

Сценарий игры лежит на поверхности: Бразилия пойдёт в атаку большими силами, а мексиканцы будут искать счастья в быстрых отрывах. С Германией у Мексики этот план сработал, но с Бразилией вряд ли получится его повторить. Проблема Германии была в том, что они сомневались в силе других команд. Бразилия же не сомневается в силе собственной, и кажется, что это должно сработать. Мексика выиграла лишь 10 матчей из 41 против Бразилии, да и проклятье 1/8 финала, длящееся с 1994-го года, никуда не делось. Сами же бразильцы полны решимости взять реванш за позор на домашнем мундиале и вполне способны дойти до финала.

Бельгия — Япония

2 июля 2018, 21:00

"Ростов-арена", Ростов

Бельгия

Выиграла странный матч у Англии и попала в тяжёлую часть сетки

Забила 9 (больше всех), пропустила — 2

Сильная сторона — мощная атака

Слабая сторона — нет духа победителей

Бельгийцы приезжали теневыми фаворитами и на ЧМ-2014, но тогда не сумели, кажется, совладать с собственными нервами. Перед мундиалем в России на главного тренера Роберто Мартинеса обрушилась тонна критики из-за того, что он не взял одного из лучших полузащитников страны — Раджу Наинголлана. Но, после того как бельгийские дьяволы катком прошлись по соперникам по группе, критика вроде как поутихла. Просто факты: Бельгия пока забила больше всех, Лукаку — второй бомбардир турнира, команда выиграла матч против Англии, который никто не хотел выигрывать. Кроме того, из 9 голов Бельгии 6 были забиты после атакующих комбинаций, таким похвастаться не может ни одна команда. Англия, например, 4 гола из 8 забила после стандартов и 1 с пенальти, Россия — 3 со стандартов плюс 1 автогол.

Япония

Вышла в плей-офф, катая мяч при счёте 0:1 не в свою пользу

Забила 4, пропустила — 4, жёлтых карточек получила тоже 4, что и помогло

Сильная сторона — характер

Слабая сторона — недостаточный класс исполнителей

Японцы вышли в плей-офф благодаря правилу fair play, получив меньше жёлтых карточек, чем Сенегал. Однако последние минуты поединка с Польшей честной игрой не очень-то отдавали. Японцы просто перекатывали мяч на своей половине поля, проигрывая 0:1. Главный тренер потом заявил, что команда надеялась на параллельный матч, однако если бы Сенегал сумел забить, то у японцев уже не было бы времени что-то исправить. Из-за этой ситуации многие болельщики желают японцам кармического наказания в плей-офф, но вряд ли сами футболисты об этом думают. Они добились главного — пробились в 1/8 финала и будут вгрызаться зубами в свои шансы в матчах на вылет. Свой характер азиатская команда уже показала в поединке с колумбийцами, неожиданно обыграв их. Кроме того, она добилась важной ничьей с Сенегалом, хотя проигрывала дважды по ходу матча.

Кто победит? Бельгия — 90%, Япония — 10%

При всём уважении к японцам, вряд ли у них есть шансы против такой монструозной Бельгии. Япония едва ли станет прижиматься к своим воротам — гордость не позволит. Они привыкли играть в комбинационный футбол, атаковать на встречных курсах. Если они ввяжутся в такую игру с бельгийцами, то свой гол они, может, и забьют (как это сделал Тунис), но наверняка проиграют (как это сделал Тунис). Бельгия не очень хотела выигрывать матч у Англии, чтобы не попасть в сложную часть сетки и встретиться с бразильцами уже в четвертьфинале. Но они это сделали. Они выбрали путь чемпионов, ведь с 1982 года Кубок мира выигрывает неизменно победитель группы, а потому отступать им некуда.

Испания — Россия

1 июля 2018, 17:00

"Лужники", Москва

Испания

Выиграла всего один матч, но всё равно вышла с первого места

Забила 6, пропустила — 5

Сильная сторона — комбинационный футбол

Слабая сторона — несогласованность

Ничья с Португалией казалась недоразумением — дескать, ну раз Роналду забивает 3, что уж тут поделаешь. Однако матчи с Ираном и Марокко показали, что у Испании полно проблем. Она пропускает контратаки, не всегда внимательна на стандартах, не всегда может взломать плотную оборону соперника, Давид Де Хеа пропускает нелепые голы: то между ног, то в ворота отобьёт. Плюс и тренер сменился за день до чемпионата мира. Но Испания не была бы Испанией, если бы не продолжала гнуть свою линию: много владеть мячом, делать обостряющие передачи в штрафную, завершать всё это голами и в итоге добиваться результата.

Россия

Дважды разгромила соперников, а потом дала разгромить себя

Забила 8, пропустила 4.

Сильная сторона — прессинг

Слабая сторона — класс исполнителей

Россия стала командой-открытием турнира. Станислав Черчесов настолько сумел всех запутать контрольными (не товарищескими!) играми, что такого мощного старта от хозяйки чемпионата мало кто мог ожидать. Фраза "под нагрузками", которой оправдывалось слабое выступление команды перед турниром, в итоге оказалась правдивой. Россия предстала самой выносливой командой турнира, которая бегает больше всех, постоянно прессингует и ловит соперников на ошибках и контратаках. В итоге именно это стало козырем команды Черчесова. Однако в последней игре Уругвай немного остудил пыл поверивших в себя российских игроков, забив в ворота Акинфеева три безответных гола. Это стало следствием ошибок, удаления и отдыха ряда ключевых игроков. Если эти факторы исключить, Россия всё ещё способна сыграть так же, как в первых двух матчах.

Кто победит? Испания — 60%, Россия — 40%

Россия слабее Испании на каждой позиции, это всё ещё так. Но сильна хозяйка турнира именно командной игрой. Испания много ошибается, и если российские игроки сумеют эти ошибки использовать, то у них могут быть шансы. Испанцы, конечно, плотно насядут на ворота Акинфеева, перепасовываясь прямо перед штрафной площадью, а иногда и в ней. Здесь важно суметь поймать пиренейцев на контратаках. Они показали, что и Иньеста — это уже не всегда точные передачи, и Пике с Рамосом способны не разобраться в эпизоде, и Де Хеа — внезапно пропустить. При этом Головин всё ещё хорош в прессинге и может сделать обостряющую передачу, а Дзюба за два с небольшим матча выиграл больше верховых мячей, чем испанские защитники за три игры. На бумаге фаворит, конечно, Испания, но Россия уже показала, что способна творить чудеса, когда родные трибуны гонят её вперёд. А 1 июля в "Лужниках" всё будет именно так.

Хорватия — Дания

1 июля 2018, 21:00

Стадион "Нижний Новгород", Нижний Новгород

Хорватия

Деклассировала Аргентину в день её знаменитой победы над Ямайкой

Забила 7, пропустила — 1 (когда уже решила свои проблемы)

Сильная сторона — полузащита из игроков "Реала" и "Барсы"

Слабая сторона — низкая скорость

Хорватия выдала, возможно, мощнейший перформанс этого группового этапа, поставив на колени сборную Аргентины. Это было настолько громко, что начало казаться, что сборная Далича — команда без слабых мест. Тренер отправил домой Калинича за то, что тот возомнил, что сам способен решать, когда выходить на поле. Затем выставил резерв против Исландии, но всё равно победил. Хорваты действительно напоминают многим о 1998-м, когда они выиграли бронзу ЧМ. Команда отлично играет в пас, Модрич и Ракитич классно дирижируют атаками и сами их завершают, когда того требует ситуация. Силён и Перишич — 44% всех атак хорватов идут именно через левый фланг. При этом мы всё ещё не видели, как команда Далича будет выглядеть против хорошо организованной обороны, против прагматичной команды, которая способна использовать свой момент, а затем не дать пройти свою оборону, как это сделала Португалия два года назад на Евро-2016.

Дания

Сыграла скучнейшие 0:0 с Францией и вышла в плей-офф

Забила 2, пропустила — 1

Сильная сторона — вратарь

Слабая сторона — атака

История повторяется: 20 лет назад Дания со Шмейхелем в воротах тоже набрала 4 очка и вышла из группы с Францией. В итоге та команда добралась до 1/4 финала чемпионата мира. Удастся ли повторить такой трюк этой сборной Дании? Вряд ли. Сколько-нибудь яркой игры команда на этом турнире не показала: сначала выиграла у Перу 1:0, потом разошлась миром с австралийцами 1:1, а затем и вовсе сыграла скучнейший матч в истории футбола — 0:0 с Францией при 78 тысячах зрителей в "Лужниках". Однако именно надёжная оборона и Каспер Шмейхель, выдавший самый яркий вратарский перформанс этого ЧМ, способны помочь датчанам.

Кто победит? Хорватия — 80%, Дания — 20%

Фраза Дмитрия Губерниева про вратаря сборной Дании уже давно не актуальна — Каспер Шмейхель побил даже рекорд своего отца по количеству "сухих" минут за национальную команду. Именно он и надёжная оборона во главе с Кьером способна удержать лихую хорватскую атаку. Потому что ни Нигерия, ни Исландия, ни уж тем более Аргентина не смогли организованно противостоять "шашечным". Возможно, это получится у прагматичных скандинавов. Но такой сценарий кажется маловероятным. По групповому этапу сложилось ощущение, что такую Хорватию будет сложно кому-то остановить, тем более такой сборной Дании.

Швеция — Швейцария

3 июля 2018, 17:00

"Крестовский", Санкт-Петербург

Швеция

Проиграла Германии на 95-й минуте, но собралась и выиграла группу

Забила 5, пропустила — 2

Сильная сторона — контратака

Слабая сторона — реализация

Шведы приехали на чемпионат мира без Златана и по-настоящему зажгли, выиграв группу с чемпионами мира. Вообще, шведы — это похороны: в групповом этапе оставили не у дел Нидерланды, в стыках выбили Италию, из группы с ними не вышла Германия. После провала на Евро-2016 Янне Андерссон построил новую команду, теперь без главной звезды, но она работает как единый механизм. Владеть мячом ей не по нраву, так пришлось мучаться с корейцами, зато с немцами и особенно с мексиканцами "тре крунур" показали настоящую "шведскую стенку" с железной обороной и разящими контратаками. Подвести может разве что реализация: Эмиль Форсберг (11) и Маркус Берг (10) — лидеры ЧМ-2018 по количеству ударов среди тех, кто ещё не забивал.

Швейцария

Обыграла Сербию и орлом (не албанским) влетела в плей-офф

Забила 5 (как Бразилия), пропустила — 4 (как Сербия)

Сильная сторона — отбор

Слабая сторона — игра в воздухе

Швейцарцы, помимо политических жестов, на ЧМ-2018 показывают приличную игру. Они хороши во владении мячом, если в соперниках не Бразилия, могут забить после комбинации, а могут и улететь в контратаку. В воздухе Швейцария играет не лучшим образом, и против высокорослых скандинавов это может стать решающим фактором. При этом швейцарцы здорово отбирают мяч: в каждом из трёх матчей группового этапа они стабильно делали больше 20 отборов.

Кто победит? Швеция — 55%, Швейцария — 45%

Возможно, нас ожидает самый равный матч на стадии 1/8 финала. Однако оказавшиеся на кураже шведы после своих приключений в группе, пожалуй, всё же смотрятся предпочтительнее: они надёжнее в обороне, сильнее на "втором этаже", их контрвыпады острее. Наверняка швейцарцы заберут себе мяч, а шведы будут ждать момента. Вопрос в том, смогут ли они его использовать нужным образом.

Колумбия — Англия

3 июля 2018, 21:00

"Открытие-арена", Москва

Колумбия

Могла остаться за бортом, но забила гол и выиграла группу

Забила 5, пропустила — 2

Сильная сторона — креативная и быстрая атака

Слабая стороны — неуверенность

Колумбийцев на ЧМ-2018 лихорадит. Начали они с удаления на первых минутах и поражения от Японии. Затем напомнили о магии 4-годичной давности и вынесли Польшу. Потом выдали невнятный решающий матч, в котором чудом победили и оказались на первом месте в группе. Южноамериканцы временами всё ещё показывают свою размашистую атакующую игру с прорывами Куардадо, пасами Хамеса, хитростью Кинтеро и голами Фалькао. Но происходит это лишь эпизодами. Порой Колумбия превращается в средненькую команду, которую спасают стандарты. Вариативность — это их сила, но неуверенность может подвести.

Англия

Так сильно не хотела занимать первое место, что проиграла Бельгии 1:0

Забила 8, пропустила 3

Сильная сторона — стандарты

Слабая сторона — это Англия

В трёх матчах группового этапа мы увидели три разные Англии. Сначала была классическая: которая не использует моменты в матче со слабым соперником, но потом героически дожимает. Затем вдруг появилась машина, которая ставит свой рекорд по голам в одном матче ЧМ. А потом на поле вышла команда, которая сильнее всего хотела только одного — проиграть, чтобы занять второе место в группе и избежать встречи с Бразилией в четвертьфинале. Что ж, такая стратегия, как говорят, может разозлить футбольного бога. Да, у Англии весьма неплохая команда, Кейн — вообще лучший бомбардир турнира. Но как он забивал голы? Два пенальти, рикошет, добивание в пустые ворота и красивый удар головой в добавленное время. Везение ведь может и закончится. Но у Англии есть другое грозное оружие — стандарты: после них (если считать пенальти) команда забила 6 из 8 голов.

Кто победит? Колумбия — 40%, Англия — 60%

Если обе команды сыграют так, как во вторых своих матчах группового этапа, то это будет самый эпичный матч 1/8 финала. Но так вряд ли случится. Во-первых, ставки слишком высоки. Гарет Саутгейт настолько перестраховывался в матче с Бельгией, что выставил резерв и побоялся выпускать Кейна даже на 5 минут — а вдруг травма! Во-вторых, у Колумбии травма ключевого игрока, похоже, случилась — Хамес Родригес покинул поле уже на 31-й минуте игры с Сенегалом. Без него команда явно потеряет в креативе и уверенности в себе: против африканцев колумбийцы не могли создать ничего толкового в атаке и спас их в итоге стандарт. Колумбия сильна на кураже: когда она летит вперёд, расправляя крылья. Англия наверняка попытается такой сценарий предотвратить, изобразив на поле "дождливый вечер в Стоке". Если англичане заставят Колумбию увязнуть в их игре, а потом реализуют стандарт, то неизменно победят.