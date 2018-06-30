"Русские не простят нам ошибок в обороне". Испанские СМИ — о сборной России

В преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира, где россияне встретятся с "красной фурией", Лайф посмотрел, что пишут о нашей сборной испанские газеты, и нашёл много интересного.

В испанской газете AS утверждают, что если команда Фернандо Йерро будет так же ошибаться в обороне, как это было на групповом этапе, то могут возникнуть большие проблемы.

Если Испания сыграет в свой лучший футбол, то страна-хозяйка ЧМ потерпит поражение. С другой стороны, если ошибки в обороне будут повторяться, то русские этого не простят. Матч будет открытый, и, вероятно, мы увидим много голов. AS

В другом материале этого СМИ с названием "Россия думает, что может удалить Испанию из 1/8 финала" отмечается, что особую роль в команде играет тренер по физподготовке Паулино Гранеро. Они уверены, что благодаря работе испанского специалиста Александр Головин находится в такой отличной форме.

Россия хорошо знает, как играть лицом к лицу с Испанией. Кроме того, в нашей любимой Испании вырос Денис Черышев. Он один из лидеров российской команды. Его скоростные данные могут составить большие проблемы для нашей обороны. AS

Издание Mundo Deportivo перед игрой с Россией опубликовало большую статью с заголовком "Артём Дзюба — больше, чем гигантский голеадор из России". Они коротко рассказали о его биографии и назвали главные качества форварда на футбольном поле.

Дзюба — футболист, который оставляет на поле всё. Он борется и достигает своей цели. Mundo Deportivo

Популярное издание Marca написало об Александре Головине, назвав плюсы и минусы его возможного перехода в "Барселону".

Головин — универсальный футболист. Он отлично играет обеими ногами (рабочая правая). Также это скоростной игрок. Marca

Из минусов отмечают то, что он не владеет английским языком, что может помешать ему адаптироваться в европейском клубе. Также испанцы вспомнили Аршавина и Павлюченко, которые уехали на пике карьеры, но не смогли раскрыть себя в Европе. Помимо этого, в "Реале" и "Барселоне" ни разу не было выдающихся игроков из России.

Опубликовали в Marca статью и о Юрие Жиркове. Говорят, что он трижды родился. Первый раз в Тамбове в 1983 году, а затем в 2005-м и 2008-м, когда попал в ДТП. Несколько слов написали о его супруге Инне и о том, что она отказалась от короны "Миссис Россия — 2012". Также испанские журналисты отметили страсть Юрия к истории и событиям Великой Отечественной войны.

Жирков — один из тех, кто остановился в шаге от попадания в финал Евро-2008. В полуфинале он вместе с Россией потерпел поражение от Испании. Он играл на высоком уровне и в итоге попал в "Челси" Абрамовича. Marca

Сравнили они также Давида Де Хеа и Игоря Акинфеева, которые уже не в первый раз будут противостоять друг другу. Недавно они встречались на поле в рамках Лиги чемпионов, когда "Манчестер Юнайтед" играл с московским ЦСКА.

Акинфеев вызывает большое уважение в своей стране. Давиду было всего 13 лет, когда Игорь впервые попал в сборную России. В это воскресенье они наденут перчатки на матч, где оба будут находиться под пристальным вниманием всех. Marca

Напомним, что матч Испания — Россия в рамках 1/8 финала чемпионата мира состоится на московском стадионе "Лужники" 1 июля. Начало в 17:00.