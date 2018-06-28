Вратарь сборной России: Против Испании можно играть, это показали Иран и Марокко

Андрей Лунёв после тренировки в Новогорске ответил на вопросы журналистов о предстоящей игре на чемпионате мира с Испанией.

— Посмотрим, как де Хеа будет играть в плей-офф. Ведь и великие могут ошибаться. Сборные Марокко и Ирана показали, что с ними можно играть, — сказал Лунёв.

О чемпионате Европы по футболу 2008 года, где испанцы дважды обыграли россиян, вратарь сказал следующее:

— Тогда сборная Испании была другой. Сейчас её можно обыграть за счёт самоотдачи и концентрации. У нас в "Лужниках" поддержка будет мощнее, чем в первом матче. Ещё внимательно изучим, как испанцы пропускали голы от португальцев и марокканцев. Но в то же время мы понимаем, что уровень игроков у них сумасшедший, — отметил игрок "Зенита".

Напомним, что игра Россия — Испания состоится 1 июля в "Лужниках". Поединок за выход в четвертьфинал начнётся в 17:00 по московскому времени.