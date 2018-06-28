Сборная Японии проиграла Польше, но вышла в плей-офф ЧМ-2018

"Волгоград-арена" приняла последний для себя матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Польши, ещё ранее лишившаяся шансов сыграть в 1/8 финала турнира, одержала победу над Японией. Автором единственного гола в этой встрече стал польский защитник Ян Беднарек. Он отличился на 59-й минуте благодаря пасу Рафала Кужавы.

По итогам лидером группы Н стала сборная Колумбии, обыгравшая Сенегал в параллельном матче (1:0). Второе место достаётся Японии. Сенегал и Польша покидают чемпионат мира.

Интересно, что у Японии и Сенегала одинаковое количество очков и разница забитых мячей. Участника плей-офф определили по количеству жёлтых карточек.

Чемпионат мира.

Группа Н. 3-й тур.

Япония — Польша — 0:1.

Голы: Беднарек (59', 0:1).

Турнирное положение.

1. Колумбия — 6.

2. Япония — 4.

3. Сенегал — 4.

4. Польша — 3.