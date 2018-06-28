Сборная Японии проиграла Польше, но вышла в плей-офф ЧМ-2018

"Волгоград-арена" приняла последний для себя матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Польши, ещё ранее лишившаяся шансов сыграть в 1/8 финала турнира, одержала победу над Японией. Автором единственного гола в этой встрече стал польский защитник Ян Беднарек. Он отличился на 59-й минуте благодаря пасу Рафала Кужавы.
По итогам лидером группы Н стала сборная Колумбии, обыгравшая Сенегал в параллельном матче (1:0). Второе место достаётся Японии. Сенегал и Польша покидают чемпионат мира.
Интересно, что у Японии и Сенегала одинаковое количество очков и разница забитых мячей. Участника плей-офф определили по количеству жёлтых карточек.
Чемпионат мира.
Группа Н. 3-й тур.
Япония — Польша — 0:1.
Голы: Беднарек (59', 0:1).
Турнирное положение.
1. Колумбия — 6.
2. Япония — 4.
3. Сенегал — 4.
4. Польша — 3.
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