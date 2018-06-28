Хороший Мина при плохой игре. Колумбия вышла в плей-офф с первого места

В заключительном матче группового этапа встречались команды Сенегала и Колумбии. В случае победы немотивированной Польши в параллельном матче этим командам могло хватить и ничьей для выхода в следующий раунд, но только победа могла гарантировать участие в 1/8 финала стопроцентно. Однако с первых минут команды не стали форсировать события. Они играли очень осторожно и практически не атаковали ворота друг друга.

Вспышка произошла в середине первого тайма, когда сенегальца Садио Мане сбили в штрафной площади. Арбитр встречи назначил пенальти, но изменил своё решение после просмотра видеоповтора. Команды продолжили играть в осторожный футбол почти без моментов.

На 31-й минуте из-за травмы поле был вынужден покинуть плеймейкер сборной Колумбии Хамес Родригес. Без него колумбийцы долгое время ничего не могли создать в атаке, Сенегал же давил, но удары у африканцев явно летели не туда.

Во втором тайме опасных моментов не было вплоть до 74-й минуты, когда защитник "Барселоны" Йерри Мина забил гол после подачи углового, доведя свой лицевой счёт на турнире до двух мячей. 1:0 — Колумбия побеждает и выходит в плей-офф с первого места, потому что Польша сумела хлопнуть дверью и победить японцев с тем же счётом. Сенегал при равенстве очков с Японией не попал в плей-офф из-за большего количества жёлтых карточек.