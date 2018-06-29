Слёзы Неймара, средние пальцы Марадоны. Самые яркие моменты группового этапа ЧМ

Слёзы Неймара, средние пальцы Марадоны. Самые яркие моменты группового этапа ЧМ

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид/Михаил Сербин/Евгения Новоженина

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Вчера определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Лайф вспоминает самые запоминающиеся эпизоды и личностей, которые уже сделали этот турнир незабываемым.

<p>Сборная России после шквала критики стартовала на мировом первенстве с разгромной победой над Саудовской Аравией в &#34;Лужниках&#34; (5:0). Такое удачное начало стало настоящим поводом для радости. Ведь очень уж заждались мы побед нашей команды.</p><p>Фото: © РИА Новости/Антон Денисов</p>

<p>Нападающий сборной Бразилии Неймар — одна из самых обсуждаемых персон на этом чемпионате мира. Его причёска, симуляция и слёзы... То ли ещё будет!</p><p>Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев</p>

<p>Шикарный гол полузащитника немецкой сборной Тони Крооса в ворота сборной Швеции со штрафного на 95-й минуте будут вспоминать долго. Более того, это самый поздний победный гол на мировых первенствах. Тогда казалось, что команда Йоахима Лёва реабилитировалась...</p><p>Фото © AP Photo/Frank Augstein</p>

<p>Матч россиян со сборной Египта завершился со счётом 3:1. Нашей команде оказался не страшен лучший бомбардир Английской премьер-лиги этого сезона Мохамед Салах. В это даже до сих пор верится с трудом...</p><p>Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков</p>

<p>Сборная Ирана была в шаге от сенсационного выхода в плей-офф ЧМ. Они всеми силами противостояли действующим чемпионам Европы. В их ворота даже не смог забить пенальти Криштиану Роналду. Иранцы были очень близки к мечте, но остановились в шаге от её исполнения...</p><p>Фото: © РИА Новости/Максим Воскресенский</p>

<p>Сборная Аргентины решила потрепать нервы своим болельщикам не только в отборочном турнире, но и на групповом этапе. Они чудом вышли в 1/8 финала. Конечно, во многом благодаря своему лидеру Лионелю Месси. Он не только забил первый гол в решающем матче против Нигерии, но и в перерыве сказал мотивирующую речь, которая придала сил команде.</p><p>Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

<p>Но не только Месси обсуждали после этой игры. Легендарный аргентинский игрок Диего Армандо Марадона тоже попал в поле зрения СМИ. Сначала он показывал неприличные жесты, потом засыпал на трибуне, а ещё и вызывал скорую помощь... И это ещё только закончился групповой этап. Страшно подумать, что будет дальше.</p><p>Фото: © скриншот</p>

<p>Обыграть сборную Уругвая россиянам не удалось (0:3), но, несмотря на это, наша команда впервые в современной истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира. А ещё Сергей Игнашевич поменялся майкой с футболистом &#34;Барселоны&#34; Луисом Суаресом, против которого уже играл в 2012 году. Так сказать, встреча старых друзей. Правда, старый тут один...</p><p>Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

<p>Здесь многого не скажешь. Криштиану Роналду — футболист, который тащит сборную Португалии. Он уже забил четыре гола и, по-видимому, не собирается останавливаться.</p><p>Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев</p>

<p>Капитан сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром на групповом этапе. В его активе пять голов. Посмотрим, сможет ли он сохранить это звание и в плей-офф ЧМ.</p><p>Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев</p>

<p>Вот о ком ещё стоит сказать, так это о бельгийце Ромелу Лукаку. Он точно создаст жёсткую конкуренцию Кейну за звание лучшего бомбардира. У него пока четыре гола. Слово &#34;пока&#34; — ключевое.</p><p>Фото: © РИА Новости/Нина Зотина</p>

<p>У сборной Бельгии многие запомнили эпизод с Миши Батшуайи. Игрок &#34;Челси&#34;, празднуя гол Аднана Янузая в ворота сборной Англии, ударил мячом по штанге. О последствиях он, конечно, не подумал. Мяч отскочил ему прямо в лицо. Фото с этим моментом стало настоящим мемом в социальных сетях.</p><p>Фото: © скриншот</p>

<p>Настоящую сенсацию сотворили игроки Южной Кореи. Они обыграли действующих чемпионов мира со счётом 2:0 и тем самым отправили немцев домой. Зато теперь понятно, что победителем нынешнего турнира будет новая команда.</p><p>Фото © AP Photo/Lee Jin-man</p>

<p>Эмоции немецких болельщиков, которые привыкли к победам своей сборной, описать нельзя. Ревели все!</p><p>Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид</p>

<p>Сборная Сенегала — ещё одна команда, которая заслуживала участия в плей-офф ЧМ. Они не смогли пробиться в следующую стадию из-за жёлтых карточек, которых оказалось больше, чем у Японцев, набравших такое же количество очков в их группе. Впервые за 32 года ни одна африканская команда не сыграет в 1/8. Вот так.</p><p>Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков</p>

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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