Тунис не дал Панаме одержать первую победу на ЧМ

В Саранске Панама и Тунис проводили матч, который не имел турнирного значения. Обе команды уже потеряли шансы на выход из группы. Однако они подарили своим фанатам и мордовским зрителям интересное зрелище с несколькими забитыми голами.

Счёт открыли дебютанты ЧМ из Панамы, хоть и записан он был в итоге на игрока сборной Туниса. Этот гол позволил панамцам первый раз на чемпионатах мира повести в счёте и установил ещё одно достижение для мундиалей: впервые все команды забили как минимум по два гола.

Во втором тайме тунисцы взяли игру под свой контроль и дважды поразили ворота своих соперников. Сначала это сделал нападающий Фахреддин Бен-Юссеф, а затем — другой форвард Вахби Хазри. Панамцы играть не бросили, им даже удалось отыграться, но мяч не был засчитан из-за офсайда. В итоге команды завершили матч со счётом 2:1 в пользу команды Туниса. В итоге африканская команда заняла третье место в группе вслед за Бельгией и Англией, у неё стало 3 очка. Панама завершила первый в своей истории чемпионат мира с двумя забитыми голами, но без набранных очков.