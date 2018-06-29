"Ювентус" уступит Головина "Челси"

Полузащитник московского ЦСКА всё дальше от перехода в итальянскую Серию А. По информации Goal.com, сейчас гораздо реальнее трансфер хавбека в лондонский "Челси". "Ювентус", считавшийся главным фаворитом в борьбе за игрока, предложил 20 миллионов евро, бонусы и процент от будущих продаж, но ЦСКА хочет выручить не менее 30 миллионов.

При этом "Челси" уже предложил больше — 23 миллиона евро, причём он готов увеличить сумму. Босс "Юве" Беппе Маротта, желавший оформить переход Головина ещё до чемпионата мира, не хочет участвовать в торгах, а потому туринский клуб близок к выходу из переговоров.

Головин продолжает выступать на чемпионате мира в составе сборной России. 1 июля он выйдет на поле стадиона "Лужники" против команды Испании в 1/8 финала. Ранее сообщалось, что на этот матч приедут скауты "Барселоны", чтобы просмотреть на игрока.

Головин — лучший ассистент чемпионата мира, на его счету две голевые передачи. Также футболист отличился голом.