Смолов — лучший футболист, Головин — "надежда". Итоги сезона РФПЛ

Российский футбольный союз подвёл итоги сезона РФПЛ. На заседании исполкома был утверждён список лауреатов в ряде номинаций. Лучшим игроком признали нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова, выигравшего гонку бомбардиров лиги, лучшим тренером — наставника "Локомотива" Юрия Сёмина, приведшего команду к чемпионству.
Полузащитник ЦСКА Александр Головин получит приз "Надежда" как лучший молодой игрок чемпионата, Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга признали лучшим арбитром. Московский "Локомотив" назвали лучшей командой, а владельца "Краснодара" Сергея Галицкого наградят за вклад в развитие футбола.
Кроме того, РФС утвердил список из 33 лучших игроков сезона. В него вошли по восемь игроков ЦСКА и "Зенита", семь представителей "Локомотива", шесть футболистов "Спартака", три человека из "Краснодара" и один делегат из "Рубина".
Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Маринато Гильерме ("Локомотив"). 3. Андрей Лунев ("Зенит").
Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников ("Зенит"). 3. Владислав Игнатьев ("Локомотив").
Правый центральный защитник: 1. Соломон Кверквелия ("Локомотив"). 2. Василий Березуцкий (ЦСКА). 3. Бранислав Иванович ("Зенит").
Левый центральный защитник: 1. Андреас Гранквист ("Краснодар"). 2. Сергей Игнашевич (ЦСКА). 3. Георгий Джикия ("Спартак").
Левый защитник: 1. Доменико Кришито ("Зенит"). 2. Фёдор Кудряшов ("Рубин"). 3. Дмитрий Комбаров ("Спартак").
Опорный полузащитник: 1. Игорь Денисов ("Локомотив"). 2. Лукас Фернандо ("Спартак"). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА).
Правый полузащитник: 1. Алексей Миранчук ("Локомотив"). 2. Роман Зобнин ("Спартак"). 3. Далер Кузяев ("Зенит").
Центральный полузащитник: 1. Александр Головин (ЦСКА). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Юрий Газинский ("Краснодар").
Левый полузащитник: 1. Мануэл Фернандеш ("Локомотив"). 2. Квинси Промес ("Спартак"). 3. Юрий Жирков ("Зенит").
Правый нападающий: Александр Кокорин ("Зенит"). 2. Артём Дзюба ("Зенит"). 3. Фёдор Чалов (ЦСКА).
Левый нападающий: 1. Фёдор Смолов ("Краснодар"). 2. Луис Адриано ("Спартак"). 3. Джефферсон Фарфан ("Локомотив").
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