Дзюба — о матче с Испанией: Хотим сотворить чудо и подарить всей стране праздник

Нападающий сборной России пообщался с журналистами в преддверии игры 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

— Мы уже выполнили задачу минимум. Обстановка вокруг команды стала лучше. Теперь хотим сотворить небольшое чудо, подарив нашим болельщикам ещё больший праздник. Хотим, чтобы наша страна гордилась нами, — отметил Артём Дзюба.

О предстоящем сопернике нападающий сказал следующее:

— Лично я с нетерпением жду игру с Испанией. Только с такой командой можно понять свой уровень. Да и противостояние с Пике и Рамосом — это на всю жизнь. Посмотрим, кто кого сделает, — признался Артём. — У них в защите игроки из "Реала" и "Барселоны". Конечно, это говорит о многом. Это плей-офф — здесь нет права на ошибку. Уверен, что Испания будет играть агрессивнее, чем на групповом этапе. Постараемся найти их слабые стороны.

Ранее у нашей команды состоялась тренировка в Новогорске, где занимались все 23 игрока. Матч Испания — Россия пройдёт в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало в 17:00 (мск).