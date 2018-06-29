Дзюба — о матче с Испанией: Хотим сотворить чудо и подарить всей стране праздник

— Мы уже выполнили задачу минимум. Обстановка вокруг команды стала лучше. Теперь хотим сотворить небольшое чудо, подарив нашим болельщикам ещё больший праздник. Хотим, чтобы наша страна гордилась нами, — отметил Артём Дзюба.
О предстоящем сопернике нападающий сказал следующее:
— Лично я с нетерпением жду игру с Испанией. Только с такой командой можно понять свой уровень. Да и противостояние с Пике и Рамосом — это на всю жизнь. Посмотрим, кто кого сделает, — признался Артём. — У них в защите игроки из "Реала" и "Барселоны". Конечно, это говорит о многом. Это плей-офф — здесь нет права на ошибку. Уверен, что Испания будет играть агрессивнее, чем на групповом этапе. Постараемся найти их слабые стороны.
Ранее у нашей команды состоялась тренировка в Новогорске, где занимались все 23 игрока. Матч Испания — Россия пройдёт в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало в 17:00 (мск).
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