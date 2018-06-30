Нападающий-мем, картонный болельщик и "сухой" вратарь. Главные герои ЧМ-2018

Нападающий-мем, картонный болельщик и "сухой" вратарь. Главные герои ЧМ-2018

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков/Григорий Сысоев © flickr.com/Marco Verch © © Facebook.com/ Ingue Su Matrushka

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Групповой этап чемпионата мира завершён, впереди самое интересное — плей-офф. Но мы уже увидели много занятных вещей, из-за которых часто называли этот мундиаль по-настоящему героическим. Главные его герои — в нашем материале.

Неожиданный герой — сборная России

Мы слышали про одного прогнозиста, который точно предугадал победу сборной России над Саудовской Аравией и Египтом. Но он это сделал лишь в "Твиттере". А если бы сделал ставки, то уже наверняка бы обзавёлся квартирой в центре Москвы — в такой исход мало кто мог поверить до начала турнира. Контрольные игры команды Черчесова заставили всех думать о плохом. Что ж, тем приятнее сейчас радоваться первому за 32 года выходу сборной из группы на чемпионате мира.

Техногерой — система VAR

<p>Контрольная комната системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Международном вещательном центре ЧМ-2018 по футболу в Москве. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов</p>

Российский мундиаль установил рекорд по количеству назначенных пенальти — их по итогам группового этапа набралось 24. Предыдущее достижение принадлежало чемпионату мира в Японии и Корее, где за весь турнир было пробито 18 одиннадцатиметровых, не считая послематчевые. Главная причина торжества справедливости — внедрение системы VAR. Теперь, если судья вдруг не разглядел эпизод в штрафной площади, он может посмотреть повтор и принять решение. Как выяснилось, никакому духу игры это не вредит, а, наоборот, добавляет всем действиям арбитра объективности. Эх, только представьте, сколько бы всего изменилось в истории футбола, появись эта чудо-штука хотя бы в 90-х...

Антигерой — сборная Германии

Кубок мира в России совершенно точно подарит нам нового чемпиона. Пока ещё действующий обладатель титула сборная Германия покинула турнир, причём впервые для себя — на групповой стадии. Зато далеко не впервые для чемпиона: немцы повторили судьбу французов, итальянцев и испанцев, которые точно так же оступались в XXI веке. Главный тренер Йоахим Лёв смеялся над чемпионским проклятьем, а в итоге сам стал его жертвой. Немцы приехали побеждать и не проявили уважения к соперникам ни после чудо-победы над шведами, ни после поражения от Кореи. За что, собственно, и поплатились.

Герой-бомбардир

<p>Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев</p>

Когда Гарри Кейн только начал забивать за "Тоттенхэм", его стали называть "игроком одного сезона", намекая на случайность его успеха. Но англичанин продолжал штамповать голы, почти быстрее всех наколотив 100 мячей в АПЛ. Приехав на чемпионат мира, Кейн не остановился: по итогам группового этапа он с пятью голами возглавляет гонку бомбардиров, обходя Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку, Дениса Черышева и Диего Косту. Теперь Гарри в шутку зовут "игроком одного чемпионата мира", но он вряд ли будет против стать главным героем мундиаля, ведь Англия в единственный раз поднимала над головой Кубок мира в далёком 1966 году.

Герой-ветеран

Египет сыграл на чемпионате мира из рук вон плохо: проиграли все три матча и заняли последнее место, даже Салах не помог. Но одним достижением "фараоны" всё же запомнились. 45-летний вратарь Эссам Эль-Хадари вышел на поле в игре против Саудовской Аравии и стал самым возрастным участником чемпионатов мира за всю историю. Забавно, что такой рекорд ставится второй мундиаль подряд: последние четыре года этот титул носил колумбийский голкипер Фарид Мондрагон, сыгравший на ЧМ в Бразилии в 43 года.

Герой-изгой — Рафаэль Маркес

<p>Фото: © РИА Новости/Антон Денисов</p>

39-летний мексиканец Рафаэль Маркес сыграл на пятом чемпионате мира подряд. Такое удавалось лишь двум игрокам до него. Но Маркес кое в чём их превзошёл: на всех пяти мундиалях легендарный мексиканец играл с капитанской повязкой. Правда, в остальном дела у легендарного футболиста не очень здорово. Власти США подозревают его в связях с наркобароном и запрещают пользоваться чем-либо американским. Живёт он один, тренировочную форму, как все, не носит. Даже если в 1/8 финала Маркес в одиночку остановит сборную Бразилии, приз лучшему игроку матча ему не забрать, ведь там тоже есть американский спонсор.

"Сухой" герой — Фернандо Муслера

Единственная сборная, которая до сих пор не пропустила ни одного гола на чемпионате мира, это команда Уругвая. Команда Табареса играет в очень закрытый и прагматичный футбол, этакое "катеначчо" времён Аригго Сакки в "Милане", даже без Мальдини и Барези. Однако Годин и Хименес с Коатесом вполне справляются с нападающими соперников. Впрочем, пока это были Салах, Дзюба и те парни из Саудовской Аравии. На очереди — его величество Криштиану.

"Нулевые" герои — Франция и Дания

<p>Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина</p>

Заключительный матч группового этапа. Погба, Гризманн и Мбаппе против Эриксена и Шмейхеля. Переполненный стадион, 78 тысяч зрителей в "Лужниках". Все в предвкушении классного футбола. Итог — самый скучный матч в истории. Команды решили "расписать" ничью, тем более Австралия в параллельном матче проигрывала и теряла все шансы побороться с датчанами за выход из группы. До этого чемпионат мира в России установил рекорд по матчам без 0:0, но на отметке в 36 игр этому достижению было суждено остановиться. А ведь после этого без голов тоже никто не обходился, даже скучные японцы с поляками и англичане с бельгийцами. Стадион свистел, а хотелось, чтобы свистнул судья, чтобы это унылое зрелище наконец прекратилось.

"Герой" в отпуске — Никола Калинич

<p>Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов</p>

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич отказался выходить на поле в матче против Нигерии. Дескать, остаётся всего пять минут, да и спина болит. Тренер Златко Далич согласился и выпустил Марко Пьяцу. А Калинича... тут же отправил домой! Так что хорват стал первым футболистом, который вылетел с чемпионата мира. Причём до этого нападающий "Милана" трижды играл на чемпионатах Европы, а мундиаля в его карьере не было. И уже не будет. Кстати, в том же "Милане" Калинич аналогичным образом не раз злил Гаттузо и тренер оставлял футболиста вне заявки.

Герои-дебютанты — Исландия и Панама

Если для Панамы сам выход на чемпионат мира уже стал настоящим национальным праздником (нет, серьёзно, в стране даже выходной объявили), то Исландия до последнего претендовала на выход в плей-офф. В итоге обе команды забили по два гола и заняли четвёртые места в своих группах, но обе были близки к другому. Панама в матче с Тунисом всерьёз претендовала на первое очко на мировых первенствах, а Исландия при определённом раскладе могла проскочить в 1/8 финала, но не сумела добиться первой победы на ЧМ.

Картонный герой — мексиканец Хавьер

<p>Фото: © Facebook.com/ <a href="https://www.facebook.com/IngueSuMatrushka/photos/a.2139975162696793.1073741829.2072874132740230/2177187812308861/?type=3&theater" target="_blank">Ingue Su Matrushka</a></p>

Болельщики со всего мира переживали за судьбу мексиканца Хавьера, которого жена не отпустила на российский мундиаль. Его друзья сделали картонную копию своего товарища и повсюду с ней фотографировались. Когда картонный Хавьер прославил своего реального прототипа, даже сварливая супруга сжалилась и сняла табу. В итоге Хавьер приехал в Россию, напился и потерялся в Екатеринбурге и всё ещё продолжает уходить в отрыв — как и сборная Мексики.

Герой "Инстаграма" — Рюрик Гисласон

Сборная Исландии набрала на групповом этапе всего одно очко, а вот полузащитник Рюрик Гисласон — больше миллиона подписчиков в "Инстаграме". Перед мундиалем у него было всего 30 тысяч подписчиков, а после — 1,2 миллиона — это в четыре раза больше населения Исландии. Всё началось с матча против сборной Аргентины, в котором Рюрик появился на 30 минут. Парочка популярных в "Инстаграме" латиноамериканских моделей восхитилась красотой "викинга" и отметила его аккаунт. Итог — к матчу против Нигерии у Гисласона было уже больше 700 тысяч подписчиков, а во время игры они прибавлялись по графику "подписчик в минуту". Партнёры по команде подкалывают футболиста и сами подогревают хайп, используя хештег #sexyrurik.

Герой мема — Миши Батшуайи

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи — знаменитый футбольный приколист. Он активно ведёт свой аккаунт в "Твиттере", где троллит разработчиков игры FIFA и партнёров по команде. В этот раз нашёлся повод посмеяться и над самим собой. После гола Аднана Янузая в ворота сборной Англии Батшуайи схватил мяч и хотел ещё раз отправить его в ворота, но попал в штангу, а тот срикошетил в голову нападающему. Он уже в тот момент понял, что насмешек не избежать, и сам решил поддержать волну юмора, задавшись вопросом, почему он "такой тупой", и заявив, что "придумал новое празднование гола", потому что "все старые уже приелись".

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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