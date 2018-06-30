Нападающий-мем, картонный болельщик и "сухой" вратарь. Главные герои ЧМ-2018

Групповой этап чемпионата мира завершён, впереди самое интересное — плей-офф. Но мы уже увидели много занятных вещей, из-за которых часто называли этот мундиаль по-настоящему героическим. Главные его герои — в нашем материале.

Неожиданный герой — сборная России

Мы слышали про одного прогнозиста, который точно предугадал победу сборной России над Саудовской Аравией и Египтом. Но он это сделал лишь в "Твиттере". А если бы сделал ставки, то уже наверняка бы обзавёлся квартирой в центре Москвы — в такой исход мало кто мог поверить до начала турнира. Контрольные игры команды Черчесова заставили всех думать о плохом. Что ж, тем приятнее сейчас радоваться первому за 32 года выходу сборной из группы на чемпионате мира.

Техногерой — система VAR

Российский мундиаль установил рекорд по количеству назначенных пенальти — их по итогам группового этапа набралось 24. Предыдущее достижение принадлежало чемпионату мира в Японии и Корее, где за весь турнир было пробито 18 одиннадцатиметровых, не считая послематчевые. Главная причина торжества справедливости — внедрение системы VAR. Теперь, если судья вдруг не разглядел эпизод в штрафной площади, он может посмотреть повтор и принять решение. Как выяснилось, никакому духу игры это не вредит, а, наоборот, добавляет всем действиям арбитра объективности. Эх, только представьте, сколько бы всего изменилось в истории футбола, появись эта чудо-штука хотя бы в 90-х...

Антигерой — сборная Германии

Кубок мира в России совершенно точно подарит нам нового чемпиона. Пока ещё действующий обладатель титула сборная Германия покинула турнир, причём впервые для себя — на групповой стадии. Зато далеко не впервые для чемпиона: немцы повторили судьбу французов, итальянцев и испанцев, которые точно так же оступались в XXI веке. Главный тренер Йоахим Лёв смеялся над чемпионским проклятьем, а в итоге сам стал его жертвой. Немцы приехали побеждать и не проявили уважения к соперникам ни после чудо-победы над шведами, ни после поражения от Кореи. За что, собственно, и поплатились.

Герой-бомбардир

Когда Гарри Кейн только начал забивать за "Тоттенхэм", его стали называть "игроком одного сезона", намекая на случайность его успеха. Но англичанин продолжал штамповать голы, почти быстрее всех наколотив 100 мячей в АПЛ. Приехав на чемпионат мира, Кейн не остановился: по итогам группового этапа он с пятью голами возглавляет гонку бомбардиров, обходя Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку, Дениса Черышева и Диего Косту. Теперь Гарри в шутку зовут "игроком одного чемпионата мира", но он вряд ли будет против стать главным героем мундиаля, ведь Англия в единственный раз поднимала над головой Кубок мира в далёком 1966 году.

Герой-ветеран

Египет сыграл на чемпионате мира из рук вон плохо: проиграли все три матча и заняли последнее место, даже Салах не помог. Но одним достижением "фараоны" всё же запомнились. 45-летний вратарь Эссам Эль-Хадари вышел на поле в игре против Саудовской Аравии и стал самым возрастным участником чемпионатов мира за всю историю. Забавно, что такой рекорд ставится второй мундиаль подряд: последние четыре года этот титул носил колумбийский голкипер Фарид Мондрагон, сыгравший на ЧМ в Бразилии в 43 года.

Герой-изгой — Рафаэль Маркес

39-летний мексиканец Рафаэль Маркес сыграл на пятом чемпионате мира подряд. Такое удавалось лишь двум игрокам до него. Но Маркес кое в чём их превзошёл: на всех пяти мундиалях легендарный мексиканец играл с капитанской повязкой. Правда, в остальном дела у легендарного футболиста не очень здорово. Власти США подозревают его в связях с наркобароном и запрещают пользоваться чем-либо американским. Живёт он один, тренировочную форму, как все, не носит. Даже если в 1/8 финала Маркес в одиночку остановит сборную Бразилии, приз лучшему игроку матча ему не забрать, ведь там тоже есть американский спонсор.

"Сухой" герой — Фернандо Муслера

Единственная сборная, которая до сих пор не пропустила ни одного гола на чемпионате мира, это команда Уругвая. Команда Табареса играет в очень закрытый и прагматичный футбол, этакое "катеначчо" времён Аригго Сакки в "Милане", даже без Мальдини и Барези. Однако Годин и Хименес с Коатесом вполне справляются с нападающими соперников. Впрочем, пока это были Салах, Дзюба и те парни из Саудовской Аравии. На очереди — его величество Криштиану.

"Нулевые" герои — Франция и Дания

Заключительный матч группового этапа. Погба, Гризманн и Мбаппе против Эриксена и Шмейхеля. Переполненный стадион, 78 тысяч зрителей в "Лужниках". Все в предвкушении классного футбола. Итог — самый скучный матч в истории. Команды решили "расписать" ничью, тем более Австралия в параллельном матче проигрывала и теряла все шансы побороться с датчанами за выход из группы. До этого чемпионат мира в России установил рекорд по матчам без 0:0, но на отметке в 36 игр этому достижению было суждено остановиться. А ведь после этого без голов тоже никто не обходился, даже скучные японцы с поляками и англичане с бельгийцами. Стадион свистел, а хотелось, чтобы свистнул судья, чтобы это унылое зрелище наконец прекратилось.

"Герой" в отпуске — Никола Калинич

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич отказался выходить на поле в матче против Нигерии. Дескать, остаётся всего пять минут, да и спина болит. Тренер Златко Далич согласился и выпустил Марко Пьяцу. А Калинича... тут же отправил домой! Так что хорват стал первым футболистом, который вылетел с чемпионата мира. Причём до этого нападающий "Милана" трижды играл на чемпионатах Европы, а мундиаля в его карьере не было. И уже не будет. Кстати, в том же "Милане" Калинич аналогичным образом не раз злил Гаттузо и тренер оставлял футболиста вне заявки.

Герои-дебютанты — Исландия и Панама

Если для Панамы сам выход на чемпионат мира уже стал настоящим национальным праздником (нет, серьёзно, в стране даже выходной объявили), то Исландия до последнего претендовала на выход в плей-офф. В итоге обе команды забили по два гола и заняли четвёртые места в своих группах, но обе были близки к другому. Панама в матче с Тунисом всерьёз претендовала на первое очко на мировых первенствах, а Исландия при определённом раскладе могла проскочить в 1/8 финала, но не сумела добиться первой победы на ЧМ.

Картонный герой — мексиканец Хавьер

Болельщики со всего мира переживали за судьбу мексиканца Хавьера, которого жена не отпустила на российский мундиаль. Его друзья сделали картонную копию своего товарища и повсюду с ней фотографировались. Когда картонный Хавьер прославил своего реального прототипа, даже сварливая супруга сжалилась и сняла табу. В итоге Хавьер приехал в Россию, напился и потерялся в Екатеринбурге и всё ещё продолжает уходить в отрыв — как и сборная Мексики.

Герой "Инстаграма" — Рюрик Гисласон

Сборная Исландии набрала на групповом этапе всего одно очко, а вот полузащитник Рюрик Гисласон — больше миллиона подписчиков в "Инстаграме". Перед мундиалем у него было всего 30 тысяч подписчиков, а после — 1,2 миллиона — это в четыре раза больше населения Исландии. Всё началось с матча против сборной Аргентины, в котором Рюрик появился на 30 минут. Парочка популярных в "Инстаграме" латиноамериканских моделей восхитилась красотой "викинга" и отметила его аккаунт. Итог — к матчу против Нигерии у Гисласона было уже больше 700 тысяч подписчиков, а во время игры они прибавлялись по графику "подписчик в минуту". Партнёры по команде подкалывают футболиста и сами подогревают хайп, используя хештег #sexyrurik.

Герой мема — Миши Батшуайи

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи — знаменитый футбольный приколист. Он активно ведёт свой аккаунт в "Твиттере", где троллит разработчиков игры FIFA и партнёров по команде. В этот раз нашёлся повод посмеяться и над самим собой. После гола Аднана Янузая в ворота сборной Англии Батшуайи схватил мяч и хотел ещё раз отправить его в ворота, но попал в штангу, а тот срикошетил в голову нападающему. Он уже в тот момент понял, что насмешек не избежать, и сам решил поддержать волну юмора, задавшись вопросом, почему он "такой тупой", и заявив, что "придумал новое празднование гола", потому что "все старые уже приелись".