"Вместе мы сила". Сборная России обратилась к болельщикам перед игрой с Испанией

Футболисты сборной России в преддверии матча против Испании в 1/8 финала чемпионата мира записали видеообращение к болельщикам.

С базы в Новогорске к фанатам обратились Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов.

— Выложимся на 100%. Постараемся пройти Испанию и сделать всё, чтобы вы нами гордились, — говорят футболисты.

Кроме того, игроки поблагодарили россиян за поддержку на первых трёх матчах турнира:

— Ребят, только вместе мы можем добиться успеха. Огромное спасибо за то, что болеете за нас. Знаем, что и завтра будете на трибунах, у телевизоров. Нам предстоит тяжёлый матч против Испании. Сделаем всё, чтобы вас порадовать.

Матч Россия — Испания состоится завтра в "Лужниках". Для российской сборной это первое в истории выступление в плей-офф чемпионата мира. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

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