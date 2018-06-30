Черчесов: Проигрыш Уругваю не отнял уверенности, мы знаем, как играть с Испанией

Главный тренер сборной России по футболу принял участие в официальной предматчевой пресс-конференции в "Лужниках", где рассказал о предстоящем матче 1/8 финала с Испанией и, к удивлению многих, практически не шутил.

Началась пресс-конференция с вопроса, почему команда провела предматчевую тренировку в Новогорске, а не в "Лужниках", где завтра состоится матч.

— Нас никто не просил заниматься в Новогорске, нам культурно отказали, скажем так, чтобы не портить поле лишний раз. Мы в "Лужниках" тренировались с первого матча, а испанцы ещё ни разу. Поэтому им разрешили провести здесь занятие, а нам — нет. Могли поехать на стадион ЦСКА, но в итоге решили спокойно готовиться у нас на базе, — отметил Станислав Черчесов. — Я уже посмотрел поле "Лужников". Оно другое, не как в матче открытия, но всё же хорошее.

В последний раз Испания и Россия играли в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге (3:3). Встреча носила товарищеский характер. Наставника нашей сборной попросили рассказать, как изменились обе команды за это время.

— В первую очередь наша команда изменилась не потому, что хотела, а потому, что жизнь заставила. Три игрока, которые претендовали на игру в стартовом составе, получили травмы. Но мы уже играем не первый день с этими изменениями и смогли добиться промежуточного успеха с новым составом. Что касается испанской команды, то я не знаю причин, почему поменялся тренер. Пишут разное. С приходом нового наставника поменялась игра. Футболисты те же, а функции у них уже другие. Это видно. А вообще, тогда был контрольный матч, а завтра — официальный. Это разные вещи, — заметил Черчесов.

Один из журналистов вспомнил матч, когда Черчесов был ещё игроком и выходил на поле в "Лужниках" против нынешнего тренера Испании Фернандо Йерро.

— И тогда, и сейчас испанцы были фаворитами. Фернандо я прекрасно помню. Он был великим игроком, а теперь ещё и хороший руководитель. Тогда и "Лужники", и погода были другие. Мы сделали то, во что никто не верил. Завтра у нас есть шанс повторить это, — вспомнил Станислав Саламович.

— Стадия плей-офф накладывает свой отпечаток. Понимаем, что после матча ничего нельзя будет исправить. Это как диктант — написал и сдал. Вот как напишем, такую оценку и получим, — продолжил наставник нашей сборной. — Мы знаем, что нас ждёт в игре с Испанией. Постараемся найти противоядие против них и использовать все шансы на поле.

54-летний специалист также отметил, что проигрыш Уругваю не повлиял на психологию футболистов.

— Мы тренировали разные варианты, но уже пришли к выводу, как играть завтра. С некоторыми индивидуально поговорил. Турнир длинный — ни одна команда не сыграла стабильно, — заметил тренер. — Матч с Уругваем мы провели с десятью игроками на поле около 70 минут. Противостоять латиноамериканцам нам удалось. Это можно считать плюсом. Нас расстроило, что мы не забили голов, но уверенности в своих силах игроки не потеряли.

Напомним, что завтра, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники" наша сборная поборется за выход в четвертьфинал турнира. Встреча с Испанией начнётся в 17:00 по московскому времени.