Черышев: Я принимал запрещённые препараты? Это ерунда!

Отвечать на вопросы журналистов перед игрой 1/8 финала от игроков сборной отправили футболиста Ла Лиги Дениса Черышева, который владеет русским и испанским языками.

— Сборная Испании — одна из лучших команд в мире, но мы знаем, что обыграть можно каждого. Если тренер меня выпустит завтра, я постараюсь забить гол, — сказал Денис Черышев. — Уверен, что играть будет тяжело. Ведь у испанцев блестящая команда, но у нас есть свои активы. Ими мы и воспользуемся. Главное для нас — верить в победу.

Также игрок "Вильярреала" прокомментировал слухи о том, что ему кололи запрещённые препараты, когда он получал травмы.

— Это ерунда! Журналисты неправильно всё написали. Я спокоен в этом вопросе, потому что никогда ничего запрещённого не принимал, — заявил спортсмен.

На испанском Денис отметил, что команда выложится в завтрашней игре на 200 процентов.

— Конечно, нам придаёт силы, что завтра у нас будет большая поддержка. На игру придёт около 80 тысяч человек! Но даже если бы мы играли в Сочи, то были бы так же настроены и уверены в своих силах. Завтра мы должны устроить праздник для всех наших болельщиков. Они должны уйти счастливыми. Мы выложимся на 200 процентов. Домашние стены должны помочь, — сказал он.

В заключение он рассказал о своём предматчевом ритуале.

— Перед тем как выехать на игру, я всегда молюсь. В автобусе и в раздевалке мне нравится слушать музыку. Это успокаивает. Перед выходом на поле тоже молюсь. Наверное, это мой основной ритуал, — признался Черышев.

Также в пресс-конференции участие принял главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Матч Испания — Россия состоится на московском стадионе "Лужники" уже завтра, 1 июля. Начало в 17:00 (мск).