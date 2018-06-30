Давид Сильва: Мы знаем, как справиться со сборной России!

32-летний полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании высказался на предматчевой пресс-конференции о предстоящей игре с россиянами, а также о критике в свой адрес.

— Нам нужно лучше работать, чем в 2008 году, когда мы выиграли чемпионат Европы. Наша философия помогает побеждать в сложных матчах. Сейчас важно исправить свои же ошибки. Блистать, к сожалению, не всегда получается, — заметил испанский футболист.

Также он высказался о критике в свой адрес. Многие недовольны его игрой в национальной команде.

— Я часто слышу критику, но я профессионал. Стараюсь все силы и мысли направить на игру. Я уже 12 лет играю в сборной и периодически такое происходит, — признался Давид. — Сборная России часто играет в обороне, но мы знаем, как справиться с этим. Нужно быстро играть с первых минут и идти в атаку.

Ранее на вопросы журналистов ответил и главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро.

Матч Испания — России состоится в "Лужниках" 1 июля. Начало в 17:00.