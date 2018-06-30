Маскерано завершил карьеру в сборной Аргентины после вылета с ЧМ

Ветеран сборной Аргентины Хавьер Маскерано объявил о завершении международной карьеры после вылета от сборной Франции в 1/8 финала ЧМ. По словам 34-летнего игрока, команда не смогла продемонстрировать свой максимум.

В футболе часто не всё получается. В этом матче мы не показали всё, на что способны. Пришло время сказать "прощай" и наблюдать со стороны. Хавьер Маскерано

Маскерано играл за сборную Аргентины с 2003 года. Он дважды выигрывал Олимпийский игры, четырежды выступал в финале Кубка Америки и дошёл с командой до финала ЧМ-2014.

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Аргентины уступила французам со счётом 3:4. Команда Хорхе Сампаоли имела шанс перевести матч в дополнительное время после гола Агуэро, но сравнять счёт не сумела.