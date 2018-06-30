Россию наказали за дискриминационный баннер на матче ЧМ-2018 с Уругваем

ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз за баннер болельщиков на матче Россия — Уругвай в Самаре, сообщает Международная федерация футбола.

Россияне заплатят штраф 10 тысяч швейцарских франков, других наказаний не предусмотрено. Содержание плаката не раскрывается.

Напомним, сборная России проиграла Уругваю 0:3, а во втором тайме на трибунах появился баннер с надписью "УССЫсь, но победи".

Также штрафы за различные нарушение на ЧМ были наложены на футбольные федерации Сербии, Мексики и Марокко.

Сербия оштрафована на 20 тыс. швейцарских франков за баннер с политическим и оскорбительным подтекстом на матче с Бразилией. Мексиканцы заплатят 15 тыс. швейцарских франков за то, что болельщики кидали предметы на поле во время матча со Швецией. Футбольная федерация Марокко наказана штрафом в 65 тыс. швейцарских франков с предупреждением за выход шестерых представителей технического персонала на поле после финального свистка игры с Испанией и также за бросание болельщиками посторонних предметов на поле.

Напомним, завтра сборная России впервые в своей истории сыграет в 1/8 финала чемпионата мира. Начало игры против Испании — в 17:00 по московскому времени.