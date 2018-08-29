US Open: победы Шараповой и Касаткиной, травма Южного и визит Хью Джекмана

Старт Касаткиной

Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте Открытого чемпионата США в трёх сетах обыграла венгерскую теннисистку Тимею Бабош со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась практически 2,5 часа. Во втором круге её соперницей будет Александра Саснович из Беларуси. Этот матч состоится завтра, 30 августа.

Уверенная победа Шараповой

Бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой, которая уже выигрывала этот турнир в 2006 году, понадобилось два сета, чтобы выбить из дальнейшей борьбы самую возрастную участницу US Open Патти Шнидер (6:2, 7:6 (8:6). Представительнице Швейцарии 39 лет. На следующем этапе Шарапова встретится с румынкой Сораной Кырстя.

Вылет ещё трёх россиянок

Опытная Вера Звонарёва обыграла в российском дерби 19-летнюю Анну Блинкову и теперь сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. 23-летняя Маргарита Гаспарян уступила немке Анжелике Кербер, занимающей четвёртую строчку мирового рейтинга (6:7 (5:7), 3:6), а Екатерина Александрова потерпела поражение от Се Шувэй со счётом 3:6, 6:4, 3:6.

Травма Южного

Михаил Южный при счёте 6:4, 6:4, 2:6, 3:1 в пользу соперника из Кипра Маркоса Багдатиса отказался продолжать матч из-за травмы, которую получил на корте, неудачно упав.

Для 36-летнего теннисиста это был последний турнир Большого шлема в карьере. Ранее Михаил заявил, что завершит профессиональную карьеру после турнира в Санкт-Петербурге, который состоится в сентябре.

Визит Хью Джекмана

Открытый чемпионат США по теннису приковывает внимание многих. Так, на матче швейцарца Роджера Федерера и японца Йосихито Нисиока был замечен известный актёр и продюсер Хью Джекман. Звёздный зритель болел за победителя 20 турниров Большого шлема, который на радость актёру выиграл со счётом 6:2, 6:2, 6:4.