На ринг только в 2019 году. Гассиев пропустит 5–6 месяцев из-за травм

Российский боксёр Мурат Гассиев не будет выходить на ринг порядка полугода. Об этом сообщил тренер спортсмена Абель Санчес, которого цитирует ESPN. Несмотря на то что Гассиев прошёл курс восстановления от травмы плеча, ему необходимо залечить другие повреждения, чтобы полностью прийти в форму.

— У него были травмы, требующие длительного лечения, необходимо позаботиться об этом. Поэтому он не будет проводить бои в течение пяти — шести месяцев. У него были операции по поводу повреждений плеча и носа. Но, надеюсь, в течение месяца мы встретимся с командой и обсудим ситуацию, — прокомментировал Абель Санчес.

Вопрос о переходе Гассиева в тяжёлый вес пока остаётся открытым. 24-летний россиянин за свою карьеру выиграл 26 боёв, 19 из них — нокаутом. Также в пассиве Мурата Гассиева одно поражение.

В июле во время супербоя в Москве Мурат Гассиев проиграл Александру Усику. Украинец собрал пояса всех четырёх боксёрских организаций (WBC, WBO, IBF и WBA), а также пояс журнала Ring и кубок имени Мохаммеда Али. На Украине победе Усика придали политический подтекст, ему собирались вручать звание Героя Украины, от чего он отказался, а президент Пётр Порошенко назвал его победу символом украинской борьбы.