Новый Данни? "Динамо" хочет усилиться португальским хавбеком

Московское "Динамо" в ближайшее время должен пополнить полузащитник португальской "Тонделы" Мигел Кардозу. Об этом сообщает издание A Bola. По его данным, португалец уже в Москве и в ближайшее время подпишет четырёхлетний контракт с бело-голубыми.

Вингер играет в высшей лиге своей страны с 2016 года, на его счету девять голов и десять результативных передач в 62 матчах.

Для "Динамо" усиливать состав португальцами — привычная практика. В 2005 году бело-голубые за одно трансферное окно купили десять футболистов из этой страны. Несмотря на то что звёздный статус на тот момент имели Манише и Коштинья, наибольший след в чемпионате России оставил другой человек — Данни.

Проведя три ярких сезона за "Динамо", Данни перебрался в "Зенит", где окончательно утвердился в статусе одного из лучших легионеров в истории российского футбола.

"Динамо" после пяти туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с шестью очками в активе.