Хаби Алонсо стал тренером юношеской команды "Реала"

Известный в недавнем прошлом футболист Хаби Алонсо назначен тренером юношеской команды мадридского "Реала". Экс-игрок сборной Испании будет работать с детьми в возрастной категории младше 14 лет. Об этом сообщает издание AS.

Отмечается, что Алонсо уже приступил к своей новой работе и провёл первое занятие с детьми.

Напомним, Алонсо в разные годы выступал за такие команды, как "Ливерпуль", "Реал", "Бавария" и другие. В сборной Испании Хаби играл с 2003-го по 2014-й. Является чемпионом мира (2010-й) и двукратным чемпионом Европы (2008-й, 2012-й). В 2017 году завершил профессиональную карьеру.