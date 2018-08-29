"К чёрту Мейвезеров". Макгрегор отказался от помощи перед боем с Хабибом

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор жёстко ответил боксёру Флойду Мейвезеру на предложение потренироваться в его зале перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым. Эпатажный ирландец дал понять, что не хочет встречаться с американцем нигде, кроме ринга.

К чёрту Мейвезеров. Кроме старшего и Роджера. Малыш, между нами никакого мира. Выходи биться или уйди с дороги Конор Макгрегор

Fuck the Mayweathers, except Senior and Roger.

There is no peace here kid.

Step up or step down. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 29 августа 2018 г.

При этом Мейвезер высказывался о Макгрегоре исключительно положительно, высоко оценивая его как бойца и предлагая свою помощь. Он назвал ирландца "воплощением ада на Земле" и отметил, что ещё не видел для него достойных соперников в октагоне.

В августе 2017 года боксёр Флойд Мейвезер — младший техническим нокаутом победил бойца ММА Конора Макгрегора в поединке века. Именитые спортсмены дрались по правилам бокса.

Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым пройдёт 6 октября. Поединок состоится в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Билеты на него поступили в продажу 17 августа. Их стоимость составляла от 205 до 2505 долларов. 20 тысяч билетов раскупили за три минуты.