Спасибо, ЧМ-2018! Это было лучшее лето в жизни

Завтра, 1 сентября, дети придут в школу и на первом уроке литературы будут писать сочинение на тему "Как я провёл это лето". Хочется, чтобы мальчишки и даже девчонки написали: "Это лето я провёл в России на чемпионате мира, болея за нашу сборную"...

Спасибо, сборная России!

14 июня — день, которого ждали миллионы людей во всём мире. В Москве на заполненном до отказа стадионе "Лужники" состоялась церемония открытия самого крупного и популярного спортивного турнира — чемпионата мира по футболу. Именно с этого дня и начался месяц, сделавший лето незабываемым.

Наша сборная сотворила настоящее чудо на этом мировом первенстве. Впервые в современной истории мы добрались до четвертьфинала. Перед стартом турнира, пожалуй, никто и не верил в такой исход. Ведь то, как проводила товарищеские игры сборная Черчесова, вызывало много вопросов и, прямо скажем, негодования. Но, видимо, такой наш русский народ. Только когда уже сильно припрёт, мы можем собраться и показать себя.

Футболисты сборной России подарили нам праздник, уже исторически выйдя из группы. Команда на групповом этапе обыграла Саудовскую Аравию и Египет вместе с Салахом, но уступила Уругваю. Дальше от наших игроков особо ничего и не требовалось...

Исторический матч

В 1/8 финала россияне противостояли одной из самых сильных команд последних лет — сборной Испании. После такой неуверенной игры с уругвайцами, где подопечные Черчесова остались ещё и в меньшинстве, матч против "красной фурии" заставлял волноваться. А когда началась сама игра в "Лужниках", переживаний и вовсе стало больше. Уже в начале встречи Испания вышла вперёд из-за автогола Игнашевича. Во втором тайме Дзюба сравнял благодаря реализованному пенальти. Счёт на табло 1:1 оставался долго. Даже не помогли дополнительные таймы, где россияне сидели в глухой обороне. Эти минуты казались вечностью... Всё решилось в серии пенальти, где нас спас шикарный сейв Игоря Акинфеева, получивший название "нога бога".

Тогда даже сами футболисты на поле радовались как дети, а про то, что творилось на трибунах и у экранов телевизоров, даже и не стоит говорить.

В ночь после матча с испанцами Москва не спала! Тысячи людей вышли в центр столицы, где творилось настоящее футбольное безумие. Лайф тоже был вместе с народом и даже сделал яркий репортаж из эпицентра событий.

В современной истории футбола теперь есть две даты, которые никто не сможет забыть: это 21 июня 2008 года, когда команда под руководством Гуса Хиддинка сенсационно обошла Голландию и пробилась в полуфинал Евро, и 1 июля 2018-го, когда мы попали в 1/4 финала чемпионата мира, обыграв саму Испанию в составе с Серхио Рамосом, Андресом Иньестой, Давидом Де Хеа, Жераром Пике и другими звёздами.

Слёзы и счастье

В четвертьфинале сборная России противостояла дерзкой Хорватии под руководством Златко Далича. Черышев забил быстрый гол, на который хорваты ответили в концовке первого тайма. Матч опять перешёл в дополнительные таймы, где Вида вывел вперёд свою команду. Но как забыть тот момент, когда бразилец Марио Фернандес, получивший российский паспорт, сравнял счёт? Тогда у нас опять появилась надежда на очередное чудо. И вновь серия пенальти...

Удача всё же отвернулась от россиян. Смолов и тот же Фернандес не смогли реализовать 11-метровые удары. В тот момент казалось, что остановилось время. Все, включая даже самих футболистов, плакали... Ведь выход в полуфинал был так близко.

Однако никто критиковать сборную и не посмел. Ребята до последнего сражались на поле и подарили нам настоящий праздник, о котором мы и не могли мечтать. За что ещё раз говорим им спасибо!

Звезда по имени Дзюба

Благодаря ЧМ люди, не болеющие футболом, узнали, кто такой Денис Черышев и Артём Дзюба. Последний, кстати, стал настоящей звездой...

Для Дзюбы это лето точно было самым лучшим в жизни. В стране после ЧМ началась так называемая дзюбомания. В его "инстаграме" подписчиков теперь больше миллиона. На каждом матче болельщики скандируют его имя и окружают после игр, чтобы сделать фото или получить автограф. А сколько тех, кто мечтает получить его футболку? А ведь он мог вообще не сыграть на чемпионате...

Welcome to Russia

Не может не радовать и тот факт, что миллионы иностранцев узнали нашу страну с новой для них стороны. Всё, чем пугали и что писали о России, в жизни не подтвердилось. И это большое достижение всех нас в том числе.

Миллионы гостей из разных стран мира посетили 11 городов, где прошли матчи мирового первенства. Они познакомились с нашими традициями, познакомились с культурой, и мы не сомневаемся, что большинство из них вернётся в Россию.

11 городов России, 64 матча, 169 голов, легенды футбола, более трёх миллионов зрителей из разных уголков мира и непередаваемые эмоции. Это всё случилось на наших глазах, в нашей стране и с нами... Это лето не забыть уже никогда. Спасибо, ЧМ-2018!