"Севилья" может купить у "Спартака" Промеса за €25 млн

Как сообщает издание Diario de Sevilla, 26-летний игрок сборной Голландии и московского "Спартака" Квинси Промес может перейти в "Севилью". Руководство российского клуба намерено продать его за €25 млн. В свою очередь, испанцы хотят купить голландца намного дешевле. Сам же футболист не отрицает, что хочет попробовать себя в наиболее сильном чемпионате и, скорее всего, ответит согласием на предложение.

Ранее СМИ сообщали, что активный интерес к Квинси проявляет "Монако", куда перешёл Александр Головин. Однако эту информацию в клубе не подтвердили.

Напомним, что Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. За это время он провёл 136 матчей, где забил 67 голов.