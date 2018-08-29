Погребняк официально стал игроком "Урала"

Официальный сайт футбольного клуба "Урал" объявил о переходе нападающего Павла Погребняка. Подробности контракта не уточняются. Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на один сезон.
ОФИЦИАЛЬНО: Павел Погребняк стал футболистом #ФКУрал!— ФК Урал (@FCURAL) 29 августа 2018 г.
Добро пожаловать в Екатеринбург!
Подробности: https://t.co/sTQXwqL80c pic.twitter.com/0djzaxIgpF
Пока футболист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче Кубка России. Появиться на поле он сможет не раньше ноября.
Напомним, что последним клубом Погребняка был "Тосно", который по итогу сезона прекратил своё существование из-за банкротства.
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