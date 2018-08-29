Погребняк официально стал игроком "Урала"

34-летний российский нападающий будет выступать в екатеринбургском клубе под 88 номером.

Официальный сайт футбольного клуба "Урал" объявил о переходе нападающего Павла Погребняка. Подробности контракта не уточняются. Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на один сезон.

Пока футболист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче Кубка России. Появиться на поле он сможет не раньше ноября.

Напомним, что последним клубом Погребняка был "Тосно", который по итогу сезона прекратил своё существование из-за банкротства.