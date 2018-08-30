Адью, Квинси. Почему "Спартак" только выиграет от ухода Промеса

Голландец Квинси Промес, кажется, всё-таки уходит из "Спартака". Трансфер в "Севилью" должен быть оформлен в ближайшее время. Лайф объясняет, почему "красно-белые" должны поблагодарить Промеса, а никак не грустить из-за его ухода.

Это почти свершилось. Неожиданно, как снег зимой. "Трудно, но необходимо", как повышение пенсионного возраста. Квинси Промес всё-таки покидает "Спартак". По крайней мере о серьёзности информации о переходе в "Севилью" говорит несколько факторов. Во-первых, у испанцев всё пошло наперекосяк: они собирались подписать бразильца Мариано из "Лиона", но его перехватил "Реал". Но мадридцы вполне имели на это право, это не повторение истории с переходом Малкома в "Барселону", а не в "Рому".

Дело в том, что частью прав на игрока владеет как раз "Реал", а потому он может выдвигать условия. В итоге бразилец переезжает на "Сантьяго Бернабеу", а "Севилья" не у дел. Качественное усиление атаки андалусийцам всё ещё требуется, и главный тренер Пабло Мачин решил активировать план Б. Или, скорее, план П — Промеса.

Каррера в панике. Кажется, его мнением никто не поинтересовался, а даже если бы это произошло, то вряд ли бы что-то изменило. Для тренера в любом случае неприятно терять лучшего игрока команды, но это в любом случае неизбежно. Итальянец наверняка всё понимает, но пока проходит через первую стадию принятия неизбежного — отрицание.

— Квинси — важный игрок для "Спартака". Он прошёл этот своеобразный экзамен. Он доказал, что может играть в футбол на высоком уровне. И как у каждого классного игрока, у него есть амбиции попасть в более сильный чемпионат. Не хочу сказать, что российская лига не важна. Но другие чемпионаты пользуются большим вниманием.

Пока он игрок "Спартака". Сегодня он тренировался с нами. Если он уйдёт, будем как-то играть. На его позиции выйдет кто-то другой. И надо понимать, будет ли у нас время найти кого-то за оставшееся до закрытия трансферного окна время, если он всё же уйдет. Покупать футболиста просто, чтобы купить, смысла нет.

Найти замену Квинси будет очень нелегко. Заменить такого футболиста, как Куинси, вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьёзные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодёжь. Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть, — сетует Массимо Каррера.

Его можно понять: неприятно в ситуации с уходом Промеса не сам его уход, а время, в которое это происходит. До закрытия трансферного окна осталась пара дней, и найти за это время равноценную замену, особенно если работа конкретно в этом направлении не велась, практически невозможно. Это значит, что команда абсолютно точно потеряет качественного игрока. Но и взамен получит немало.

Деньги — около 20 миллионов евро

Да, за Промеса можно было выручить гораздо больше. Леонид Федун даже как-то заводил речь о 40 миллионах евро, но эти мечты остались в прошлом. "Милан" не захотел тратить на лучшего бомбардира последнего чемпионата России даже 25 миллионов евро, посчитав сумму завышенной. "Севилья", кажется, намерена сторговаться до 20, напирая на не самую лучшую игровую форму Промеса и его очевидное желание покинуть клуб.

Боссы "Спартака" тоже, похоже, смирились с тем, что больше за своего лидера им выручить не удастся. Однако и сумма в районе 20 миллионов евро — тоже вполне неплохо. Во-первых, покупали Промеса за 11,5 миллиона, а значит, "навар" "Спартак" всё равно получит. Во-вторых, Квинси почти наверняка станет самой дорогой продажей для "красно-белых". До сих пор ею остаётся Роман Павлюченко, за которого "Тоттенхэм" ровно десять лет назад заплатил 17,4 миллиона евро.

Если не сейчас, то зимой "Спартак" сможет на эти деньги купить очень приличного игрока, а может, даже двух с перспективой роста, что придаст "красно-белым" импульс к развитию.

Доказательство теоремы Юинга

После отъезда Халка в Китай Промес по праву занял трон лучшему легионера российского чемпионата. Лидер "Спартака" вёл за собой команду, а команда помогала своему лидеру бить новые рекорды. Однако в последнее время Промес явно подустал от всего этого, а "красно-белые" по инерции эпизодами продолжают играть в игру "не знаешь, что делать с мячом, отдай его Квинси".

Уход Промеса в другую команду может помочь "Спартаку" доказать теорему Юинга. Её сформулировал самый влиятельный американский спортивный журналист Билл Симмонс. Он объяснил феномен лучшей игры команды в отсутствии своего лидера через удачную серию баскетбольной команды "Нью-Йорк Никс" без одной из икон НБА — Патрика Юинга.

Из последних успешных доказательств этой теоремы можно вспомнить выступления сборных Швеции и Англии на чемпионате мира в России. "Тре крунур" впервые за долгое время поехали на большой турнир без Златана Ибрагимовича и тут же пробились в четвертьфинал. Англичане в отсутствии последней из ярких звёзд команды Уэйна Руни чуть не выиграли медали.

Подобная задача сейчас стоит перед мадридским "Реалом", и примерно тот же трюк придётся исполнять "Спартаку" без Промеса. Здесь включается чистая психология: без лидера, который способен решить всё сам, команда начинает играть более ответственно, при этом раскрепощаясь и показывая свои лучшие качества.

Новый лидер

Эффект от действия теоремы Юинга — явно краткосрочная история. На дистанции у команды всё равно должен появиться лидер. У "Спартака" он тоже появится, это вопрос времени. И сам факт того, что это произойдёт, уже большой плюс для команды. Подобные изменения должны идти коллективу на пользу, независимо от того, станет этим лидером новичок или уже находящийся в команде игрок.

Возможно, Зе Луиш или Луис Адриано будут чаще брать на себя игру или Попов с Ханни раскроются по-новому — предсказать наверняка пока сложно. Кроме того, скоро за команду сможет выступать Роман Ерёменко, вполне вероятно, что именно финн, полный мотивации всё всем доказать, потянет "Спартак" к новым вершинам.

Прощай, Антон!

Уход Промеса — это не хорошо и не плохо, это неизбежно. Квинси привнёс в наш чемпионат немного голландской магии, взобрался на четвёртое место по голам в лиге среди легионеров, но явно засиделся в России. Для развития нужен новый вызов, причём как игроку, так и клубу. Мы уже наблюдаем изрядно обновленный ЦСКА, другой "Зенит", теперь настал черёд и "Спартака" встряхнуться и заиграть иначе. Уже без Промеса.