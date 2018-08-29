Каррера: Найти замену Промесу будет нелегко

Главный тренер московского "Спартака" прокомментировал новость о том, что Квинси Промес может перейти в "Севилью".

— Найти замену Промесу будет очень нелегко. Заменить такого футболиста непросто. Нужно потратить большие деньги, чтобы купить игрока этого же уровня, — приводит слова итальянского специалиста издание Sport24. — Если бы ещё в мае планировали уход Промеса, то у нас хотя бы было время кого-то присмотреть.

Также Каррера отметил, что пока Промес продолжает тренироваться со "Спартаком" и ничего не объявлял команде.

Ранее испанские СМИ сообщили, что "Севилья" заинтересована в Промесе. Голландец может подписать контракт с новой командой уже завтра, 30 августа.