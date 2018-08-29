"Капитан с нами". Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на четыре года

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев продлил контракт с командой. Легенда армейского клуба будет защищать его цвета ещё четыре года — до окончания сезона 2021/22.

Акинфеев выступает за ЦСКА уже 15 лет. В системе армейского клуба вратарь находится с четырёхлетнего возраста. За взрослую команду он провёл 571 матч, выиграв шесть золотых медалей чемпионата страны, столько же Кубков России, семь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА. Кроме того, вратарь десять раз признавался лучшим голкипером сезона.

В составе сборной России Акинфеев провёл 112 матчей, выиграв бронзу Евро-2008 и выведя команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.