Рибальта за работой. "Зенит" хочет купить защитника из испанского чемпионата

С приходом в питерский "Зенит" нового спортивного директора Хавьера Рибальты болельщики клуба ждут топ-трансферов. Пока идут переговоры с легендой "Ювентуса" Клаудио Маркизио, сине-бело-голубые могут получить качественное усиление в линию обороны. Как сообщает Marca, "Зенит" сделал предложение "Вильярреалу" о покупке защитника Виктора Руиса.

Он привёл в "Юве" Погба и Дибалу. "Зенит" нашёл нового спортивного директора

Идея приобретения 29-летнего испанца принадлежит как раз Рибальте. Новый спортивный директор первым делом заморозил переговоры по Марио Эрмосо, которым интересовался "Зенит" ранее. Рибальта посчитал, что команде необходим более опытный игрок обороны.

Руис почти всю карьеру провёл в чемпионате Испании. На него даже охотились топ-клубы, однако с 2015 года он так и не покинул "Вильярреал". Перед щедрым предложением питерцев могут не устоять как представители клуба, так и сам игрок.