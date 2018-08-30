Герой Евро-2008 Торбинский может перейти в "Енисей"

Автор победного гола в ворота сборной Голландии в историческом матче 1/4 финала чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Торбинский, выступающий в настоящий момент в калининградской "Балтике", в ближайшее время может стать игроком "Енисея" из Красноярска. Об этом сообщает газета "Спорт-экспресс". Контракт с 34-летним футболистом будет рассчитан до конца сезона.

Стоит отметить, что сам Дмитрий родом из Норильска — небольшого города Красноярского края.

Напомним, что Торбинский в разные годы выступал за такие команды, как "Локомотив", "Спартак", "Рубин", "Ростов" и "Краснодар". Со сборной России стал бронзовым призёром Евро-2008.