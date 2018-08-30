Экс-хоккеист ЦСКА Часлава попался на употреблении наркотиков

Как сообщает издание iSport.cz, 38-летний чешский хоккеист Петр Часлава был уличён в употреблении кокаина. Полицейские остановили игрока, ранее выступавшего в КХЛ, в состоянии наркотического опьянения. Правда, доля кокаина в крови была минимальной.

Генеральный менеджер "Динамо Пардубице", где сейчас выступает Часлава, уже прокомментировал этот инцидент.

— В настоящий момент я нахожусь в командировке. Как только я вернусь, в первую очередь поговорю с Петром. Пока ничего не могу сказать, — отметил Душан Салфицки.

Напомним, что Петр Часлава является чемпионом мира 2010 года. Выступал в российских командах ЦСКА и "Северсталь".