ЦСКА сыграет с "Реалом", "Ромой" и "Викторией Пльзень" в ЛЧ

В конгресс-центре "Гримальди форум" в Монако состоялась официальная жеребьёвка Лиги чемпионов 2018/19.

Московский ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с "Реалом" (Испания), "Ромой" (Италия) и "Викторией Пльзень" (Чехия) в группе G.

Также своих соперников узнал и московский "Локомотив".

Отметим, что 18 сентября состоится первый матч, а заключительный, шестой, 12 декабря. Финал Лиги чемпионов пройдёт 1 июня 2019 года в Мадриде на стадионе "Метрополитано".

Также в рамках жеребьёвки состоялось награждение. Дэвид Бекхэм получил награду президента УЕФА за 2018 год. Футболист "Реала" Кейлор Навас получил приз лучшему голкиперу прошлого сезона. Лучшим защитником признали его напарника по команде Серхио Рамоса, а полузащитником — Луку Модрича ("Реал"). Лучшим нападающим стал Криштиану Роналду.