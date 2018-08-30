Невеста Роналду шокировала всех откровенным платьем на Венецианском фестивале

Модель Джорджина Родригес дебютировала на юбилейном, 75-м Венецианском кинофестивале без футболиста.

Невеста и мать ребёнка Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала гостьей Венецианского кинофестиваля. 24-летняя девушка шокировала всех своим откровенным платьем на красной дорожке. Подруга звёздного футболиста для выхода в свет выбрала платье-корсет с прозрачной юбкой, продемонстрировав свои формы.

На вечернее мероприятие Джорджина явилась в не менее ярком образе. Она надела короткое платье с длинным вырезом спереди.

Интересно, что на мероприятиях девушка появилась без самого Криштиану Роналду, который с этого сезона выступает в туринском "Ювентусе".