Черчесов вызвал в сборную 22-летнего Сорокина вместо Кутепова

Российский защитник из казанского "Рубина" будет готовиться со всеми к матчам с Турцией и Чехией.

Как сообщает официальный сайт РФС, вместо защитника "Спартака" Ильи Кутепова в сборную был вызван игрок "Рубина" Егор Сорокин. Главный врач команды Эдуард Безуглов отметил, что эта замена связана со старой травмой Кутепова.

— Вчера на тренировке Илья почувствовал проблемы в ранее травмированной области. Медицинская служба "Спартака" приняла решение отправить его на дополнительное обследование, которое не позволит ему принять участие в ближайших матчах, — приводит слова Безуглова РФС. — Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения в состав национальной команды.

Полный состав игроков, которых Станислав Черчесов вызвал на очередной сбор, тут.

Напомним, сборная России 7 сентября проведёт игру против сборной Турции в Трабзоне в рамках нового товарищеского турнира УЕФА Лига наций. 10 сентября наша команда сыграет контрольный матч с Чехией. Эта встреча состоится в Ростове-на-Дону.

Сам учебно-тренировочный сбор начнётся 3 сентября. Именно в этот день футболисты соберутся на базе в Новогорске.