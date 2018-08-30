Чудо было близко. "Уфа" сыграла вничью с "Рейнджерс" и выбыла из Лиги Европы

Подопечные Сергея Томарова разошлись миром с шотландским клубом (1:1), который остался вдевятером, в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы.

В первом матче, состоявшемся в Глазго, "Уфа" потерпела поражение с минимальным счётом 0:1. Вся интрига перенеслась на ответную встречу в столице Башкортостана. На забитом практически до отказа стадионе "Нефтяник" российский клуб смог навязать настоящую борьбу гостям из Шотландии, но сотворить чудо им не удалось.

Увереннее с первых минут играть начал "Рейнджерс", и уже на девятой минуте подопечные Стивена Джеррарда вышли вперёд. Открыл счёт английский полузащитник Овимумо Эжариа.

Уфимцы не сдавались, и на 32-й минуте благодаря усилиям Дмитрия Сысуева счёт на табло стал 1:1.

Практически следом "Рейнджерс" и вовсе остался в меньшинстве. Форвард гостей Альфредо Морелос за одно нарушение получил сразу две карточки: одну — за грубую игру, вторую — за активное проявление эмоций.

Во втором тайме "Рейнджерс" вслед за нападающим лишился ещё и защитника. Джон Флэнаган в прыжке локтем ударил Ивана Облякова. Арбитр показал ему вторую в этом матче карточку. После этого "Уфа" начала активно прессинговать ворота соперников, но забить необходимые два гола не удалось.

"Уфа", которая является дебютантом Лиги Европы, была близка к свершению футбольного чуда... Матч завершился со счётом 1:1, а по сумме двух встреч 2:1 в пользу "Рейнджерс". Таким образом, шотландцы проходят дальше и сыграют в групповом турнире Лиги Европы. Своих соперников они узнают завтра, 31 августа, после жеребьёвки.

Лига Европы. Квалификация.

Раунд плей-офф. Ответный матч.

"Уфа" — "Рейнджерс" — 1:1.

Голы: Эжариа (9', 0:1), Сысуев (32', 1:1).