"Закончить вообще всё". Торбинский официально стал игроком "Енисея"

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"Закончить вообще всё". Торбинский официально стал игроком "Енисея"

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив 

Красноярский "Енисей" объявил о переходе 34-летнего футболиста Дмитрия Торбинского. Трудовое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 2018/2019.

В своих социальных сетях "Енисей" уже традиционно ярко представил новичка.

"Енисей" в видеоролике рассказал о городе Норильске Красноярского края, где родился Торбинский.

Дмитрий является автором победного гола в ворота сборной Нидерландов в историческом матче 1/4 финала Евро-2008. Именно после этого гола спортивный комментатор Георгий Черданцев произнёс фразу "Я сейчас закончу вообще всё", ставшую крылатой.

Последней командой Торбинского была калининградская "Балтика". Ранее он выступал в таких клубах, как "Спартак", "Локомотив", "Краснодар" и другие. Со сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008.

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