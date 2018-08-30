"Закончить вообще всё". Торбинский официально стал игроком "Енисея"

В своих социальных сетях "Енисей" уже традиционно ярко представил новичка.
Готовы закончить вообще всё?— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 30 августа 2018 г.
"Енисей" в видеоролике рассказал о городе Норильске Красноярского края, где родился Торбинский.
ТОРБИНСКИЙ — ИГРОК "ЕНИСЕЯ"— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 30 августа 2018 г.
Подробности: https://t.co/LJnioZwgNz pic.twitter.com/upZyBuqiLT
Дмитрий является автором победного гола в ворота сборной Нидерландов в историческом матче 1/4 финала Евро-2008. Именно после этого гола спортивный комментатор Георгий Черданцев произнёс фразу "Я сейчас закончу вообще всё", ставшую крылатой.
2008 — Дмитрий Торбинский забивает "бронзовый" гол сборной России на Евро-2008— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 30 августа 2018 г.
2018 — Дмитрий Торбинский переходит в "Енисей" https://t.co/P4elBCvNVy
Последней командой Торбинского была калининградская "Балтика". Ранее он выступал в таких клубах, как "Спартак", "Локомотив", "Краснодар" и другие. Со сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008.
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