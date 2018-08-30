Тихонов: Считаю, что нас давно надо было выгнать из мирового биатлона

Четырёхкратный олимпийский чемпион прокомментировал заявление IBU, в котором сообщалось, что четверо российских биатлонистов были уличены в употреблении допинга.

— Я прекрасно знаю имена обвиняемых биатлонистов, но называть их не буду. Я предупреждал об этом тысячу раз. Считаю, что нас уже давно надо было выгнать из мирового биатлона, — приводит слова Александра Тихонова газета "Советский спорт". — Много лет назад, выступая перед Олимпийским собранием, я говорил, что настанет тот день, когда мы опозоримся на весь мир. Вот он и настал. Это всё ерунда, когда нам говорят про политический заказ.

Напомним, что ранее Международный союз биатлонистов заявил, что четверо спортсменов из России попались на допинге. Имена нарушителей не называются, но отмечается, что трое из них уже завершили карьеру. Издание "Чемпионат" утверждает, что это Александр Печёнкин, Виталий Чернышёв, Евгений Устюгов и Светлана Слепцова.