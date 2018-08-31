Чемпионы, новички и старые друзья. С кем российские клубы будут играть в ЛЧ и ЛЕ

Определились соперники ЦСКА и "Локомотива" в Лиге чемпионов, "Спартака", "Краснодара" и "Зенита" — в Лиге Европы. Лайф рассказывает обо всех пятнадцати командах, которые будут противостоять российским клубам, и даёт экспресс-прогноз.

Боевая проверка молодых армейцев

Действующий победитель "Реал", полуфиналист последнего розыгрыша "Рома" и старая добрая "Виктория Пльзень". Кажется, ЦСКА попал в группу смерти, которая скрылась под литерой G. Две из четырёх сильнейших команд прошлого розыгрыша турнира практически наверняка займут первые два места. Если только армейцы не прыгнут выше головы.

"Реал" без Роналду

Место в рейтинге УЕФА: 1-е

Лучшее достижение в ЛЧ: 13 побед, это рекорд

Примечательный факт: впервые за 9 лет будет играть без Криштиану Роналду

Мадридский "Реал", по сути, и не нуждается в представлении. "Бланкос" выиграли четыре из последних пяти розыгрышей Лиги чемпионов. Но сейчас команда находится в стадии перестройки. Во-первых, ушёл Криштиану Роналду — главный творец побед "Реала" в последние годы. Во-вторых, пришёл новый тренер Хулен Лопетеги, который ради работы в Мадриде покинул сборную Испании.

При этом "Реал", несмотря на различные изменения, остаётся "Реалом". Иско, Бэйл, Модрич — все эти ребята всё ещё в составе и готовы доказать, что могут добывать победы и без звёздного португальца.

Воскресшая "Рома"

Место в рейтинге УЕФА: 21-е

Лучшее достижение в ЛЧ: финал 1984 года

Примечательный факт: летом почти купила игрока, но его в последний момент увела "Барселона"

Римская "Рома" в прошлом году неожиданно для многих дошла до полуфинала Лиги чемпионов и едва не заскочила в финал. В чемпионате Италии команда стала первой после "Ювентуса" и "Наполи", которые до последнего рубились за чемпионство.

Даже несмотря на печальную историю с бразильцем Малкомом, "Рома" провела мощную трансферную кампанию. Да, клуб покинули голкипер Алиссон, полузащитники Раджа Наингголан и Кевин Стротман. Тем не менее римляне усилились целым рядом перспективных игроков, среди которых, например, аргентинец Хавьер Пасторе и сын Патрика Клюйверта Джастин.

Старая добрая "Виктория"

Место в рейтинге УЕФА: 45-е

Лучшее достижение в ЛЧ: групповой этап

Примечательный факт: были в одной группе с ЦСКА в сезоне 2013/2014

"Виктория" дважды играла в групповом этапе Лиги чемпионов и оба раза не выбиралась из квартета. В сезоне 2013/2014 чешский клуб боролся с московским ЦСКА. Матчи получились напряжёнными: дома армейцы выиграли со счётом 3:2, а на выезде уступили 1:2. В итоге эти победы оказались для команд единственными, обе набрали по три очка и не вышли из группы.

Однако "Виктория" тогда всё же опередила армейцев по дополнительным показателям и сыграла в Лиге Европы. А первые два места в группе заняли "Бавария" и "Манчестер Сити", набравшие по 15 очков. Велика вероятность, что подобный сценарий снова может быть претворён в жизнь.

Есть ли шансы у ЦСКА?

Несмотря на ряд трансферов, ЦСКА всё ещё остаётся молодой и несыгранной командой, которой предстоит пройти тяжёлый путь на пути к большим победам. Наверняка в этом розыгрыше Лиги чемпионов армейцы будут биться с "Викторией" за попадание в Лигу Европы.

Возвращение "Локомотива" в Лигу чемпионов

15 лет назад "Локомотив" вышел из группы с лондонским "Арсеналом", миланским "Интером" и киевским "Динамо". В 1/8 финала железнодорожники уступили будущему финалисту турнира французскому "Монако" только по дополнительным показателям. Насколько реально повторить это достижение?

Победитель 2004 года — "Порту"

Место в рейтинге УЕФА: 11-е

Лучшее достижение в ЛЧ: победы в 1987 и 2004 годах

Примечательный факт: выиграли ЛЧ вместе с Дмитрием Аленичевым

В тот самом розыгрыше, когда "Локо" дошёл до финала, его будущий соперник и вовсе стал победителем. "Порту" с Жозе Моуринью на тренерской скамье и Дмитрием Аленичевым на поле переиграл в финале французский "Монако". Сейчас в "Порту" другие герои.

Главный тренер португальской команды Сержиу Консейсау сумел прервать доминирование "Бенфики" в чемпионате. Его команда не дала соперникам ни единого шанса и теперь надеется пошуметь в Лиге чемпионов. Португальцы как всегда продали пару игроков летом, но свою главную силу — лучшего бомбардира Муссу Марегу — оставили, надеясь на его бомбардирские подвиги в Европе.

"Шальке" с молодым тренером

Место в рейтинге УЕФА: 24-е

Лучшее достижение в ЛЧ: полуфинал 2010/2011

Примечательный факт: главный тренер моложе Игоря Денисова

В прошлом году "Шальке" назначил очень молодого тренера Доменико Тедеско, которому сейчас нет ещё 33 лет. Немец с итальянскими корнями младше, например, капитана "Локомотива" Игоря Денисова. При этом его методы настолько жёсткие, что с ним не смог ужиться, например, Бенедикт Хёведес. Из-за несоответствия требованиям тренера он потерял капитанскую повязку, место в составе и оказался в "Локомотиве".

В последнем чемпионате Германии сильнее "Шальке" была только "Бавария". Так что гельзенкирхенцы очень настроены и на главный турнир Старого Света. В межсезонье клуб поменялся с "Баварией" игроками обоймы сборной: отдал Горетцку и приобрёл Руди. Однако возможно, что в чёткой системе Тедеско личности будут не так важны.

"Галатасарай" и легендарный Фатих Терим

Место в рейтинге УЕФА: 51-е

Лучшее достижение в ЛЧ: полуфинал 1988/1989

Примечательный факт: хотел летом усилиться Артёмом Дзюбой

В минувшем сезоне "Галатасарай" выиграл рекордное 21-е чемпионство в Турции. До этого команда не могла занять первое место в чемпионате два года. Всё исправил легендарный тренер Фатих Терим, который выиграл золото с клубом уже в седьмой раз. В этом чемпионате всё тоже пока очень радужно: команда выиграла три матча с разгромным счётом.

Однако и проблемы у клуба тоже есть, причём в линии атаки. Лучший бомбардир прошлого сезона Бафетимби Гомис уехал в Саудовскую Аравию, и именно поэтому "Галатасарай" яростно пытался заменить его Артёмом Дзюбой. Однако россиянин в Турцию не поехал, и кого-то звёздного клуб на место форварда так и не купил.

Есть ли шансы у "Локо"?

"Локомотив" провёл мощную трансферную кампанию и заметно усилился по сравнению с прошлым сезоном. Теперь необходимо усилить ещё и игру. Болельщики, конечно, ждут феерии образца сезона 2003/2004. Однако нынешний "Локо" более прагматичен. Тем не менее за выход из группы ему побороться вполне по силам.

"Спартак" не пробился в ЛЧ и будет мстить за "Уфу"

Московский "Спартак" не сумел переиграть греческий ПАОК в двухматчевом противостоянии и отправился в групповой этап Лиги Европы вместо финального раунда квалификации ЛЧ. Команда потеряла Квинси Промеса и никого не успела приобрести. Но для того чтобы выйти из группы с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерсом", должно хватать и внутренних ресурсов.

"Вильярреал" поднял со дна Санти Касорлу и поднялся сам

Место в рейтинге УЕФА: 32-е

Лучшее достижение в еврокубках: полуфинал ЛЧ 2005/2006

Примечательный факт: летом отдал Дениса Черышева Валенсии

В последнем чемпионате Испании "Вильярреал" финишировал пятым. После возвращения в элитный дивизион в 2013 году команда стабильно находится в районе этого места. А вот в еврокубках всё не так радужно. Поднявшаяся со дна субмарина не играла там с 2015 года, когда уступила "Севилье" в 1/8 финала.

"Спартак" с испанцами играет не очень успешно, вспомнить хотя бы прошлогодний "Атлетик" из Бильбао. С "Вильярреалом" "красно-белые" тоже уже играли: во время розыгрыша кубка Интертото в 2004 году "Спартак" сыграл вничью 2:2 в "Лужниках" и минимально уступил в Испании — 1:0. Исправить казус почти 15-летней давности подопечные Карреры смогут уже по ходу этого розыгрыша Лиги Европы — нынешний "Вильярреал" обыгрывать вполне можно. Даже несмотря на наличие в составе вернувшейся легенды — Санти Касорлы.

"Рапид" и преданные болельщики

Место в рейтинге УЕФА: 69-е

Лучшее достижение в еврокубках: победа в Кубке Интертото в 2007 году

Примечательный факт: последние 15 минут каждого домашнего матча зрители хлопают

Венский "Рапид" когда-то был грозной командой, но в последние годы он ничего не может поделать с доминированием "Ред Булла" в домашнем чемпионате. Последний раз золото столичная команда выигрывала в далёком 2008 году. Зато в активе "Рапида" есть самый настоящий евротрофей: в 2007 году команда выиграла Кубок Интертото — тогда победа в турнире давала возможность сыграть в Кубке УЕФА (старое название Лиги Европы).

Если углубиться в историю команды, то можно даже обнаружить, что в довоенное время она выигрывала чемпионат Германии. Однако на нынешнем состоянии клуба это никак не сказывается. "Рапид" в прошлом году занял третье место из двенадцати команд, сейчас идёт пятым. Однако дань традициям болельщики команды отдают до сих: последние пятнадцать минут каждого домашнего матча неизменно сопровождаются аплодисментами. Так повелось с 1939 года, когда команда забила три гола в финальном отрезке игры.

Обидчик "Уфы" Стивен Джеррард и его "Рейнджерс"

Место в рейтинге УЕФА: 265-е

Лучшее достижение в еврокубках: финал Кубка УЕФА 2008 года

Примечательный факт: обыграл "Уфу" в квалификации

"Рейнджеры" Джеррарда через многое прошли. Последнее приключение случилось буквально вчера: шотландцы остались вдевятером против российской "Уфы" в квалификации Лиги Европы, но сумели удержать нужный им результат. В итоге клуб впервые после возвращения из четвёртого дивизиона пробился в групповой этап еврокубкового турнира.

От "Зенита" до "Уфы" через банкротство и 4-й дивизион. "Рейнджеры" против России

Джеррард всё ещё не проиграл ни одного матча с шотландской командой, но впереди у него мало того что встреча с "Селтиком" в чемпионате, так ещё и со "Спартаком" в Лиге Европы. Поражение 2008 года от другого российского клуба в Шотландии ещё не забыли.

"Зенит" с валидолом влетел в групповой этап

Сначала сумасшедший камбэк с минским "Динамо", а затем проход норвежского "Мольде" на грани. "Зенит" выглядит мощно, но как типичный русский сам создаёт себе проблемы, а затем героически их решает. Группа с датским "Копенгагеном", чешской "Славией" и французским "Бордо" не выглядит непроходимой, если питерцы снова сами не придумают себе трудности.

"Копенгаген" — 12-кратный чемпион Дании

Место в рейтинге УЕФА: 43-е

Лучшее достижение в еврокубках: 1/8 финала ЛЧ 2010/2011

Примечательный факт: здесь начинал Хенрик Ларссон и играл советский футболист Василий Морозов

"Копенгаген" провёл прошлый чемпионат не очень здорово, финишировав лишь на четвёртом месте. Лишь — потому что для 12-кратного чемпиона страны любое место, кроме первого, — это уже провал. В этом сезоне столичный коллектив стартовал мощнее и с ходу оккупировал первую строчку в таблице.

В прошлом розыгрыше Лиги Европы "Копенгаген" занял второе место в группе, которую выиграл... московский "Локомотив". Так что датчанам впору бояться российских клубов. Нынешний "Зенит" явно должен доставить скандинавам проблемы.

Странный "Бордо"

Место в рейтинге УЕФА: 115-е

Лучшее достижение в еврокубках: четвертьфинал ЛЧ 2009/2010, победа в Кубке Интертото 1995, финал Кубка УЕФА 1995/1996

Примечательный факт: летом предлагали Тьерри Анри стать главным тренером

Французский "Бордо" переживает странные времена. Сначала случилась эта история с трансфером Малкома не в "Рому", а в "Барселону", затем ещё и тренера потеряли, который критиковал руководство. Освободившуюся должность предлагали Тьерри Анри, и тот вроде почти согласился, но в последний момент переговоры сорвались.

Экс-наставник клуба Густаво Пойет негодовал из-за продажи ключевого нападающего. Вместе проданного игрока "Бордо" собирался купить Артёма Дзюбу, но не срослось. В итоге французский клуб так толком и не усилился, а в трёх матчах текущего первенства набрал лишь три очка. Славная история команды, за которую играли Дешам, Зидан и Кантона, в матчах с "Зенитом" не поможет.

Бесславная "Славия"

Место в рейтинге УЕФА: 153-е

Лучшее достижение в еврокубках: полуфинал Кубка УЕФА 1995/1996

Примечательный факт: здесь тренерскую карьеру начинал экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела

"Славия" выигрывала чемпионат страны, когда многие клубы вообще ещё не появились, аж в XIX веке. Однако в последнее время регулярных больших побед с клубом не случается. Исключение составляет разве что триумф в домашнем первенстве в 2017 году. В еврокубках всё, конечно, скромнее. Максимум — пара выходов в плей-офф в середине нулевых.

Мощная еврокубковая кампания у клуба выдалась в сезоне 1995/1996. Тогда "Славия" дошла до полуфинала Кубка УЕФА, но уступила "Бордо", с которым теперь встретится вновь. Впрочем, и французы тогда не стали триумфаторами — их остановила "Бавария". К счастью для чехов и французов, немцы теперь играют в турнире рангом повыше.

Пятый еврокубковый заход "Краснодара"

Клуб Сергея Галицкого в Лиге Европы не доходил дальше стадии 1/8 финала. Получится ли это сделать сейчас, с молодым главным тренером и без Фёдора Смолова, — большой вопрос. Однако, даже несмотря на наличие в группе "Севильи", "быки" способны побороться.

Короли Лиги Европы из "Севильи"

Место в рейтинге УЕФА: 6-е

Лучшее достижение в еврокубках: пятикратный победитель Лиги Европы — рекорд турнира

Примечательный факт: сюда только-только перешёл бывший спартаковец Квинси Промес

Говорят, Лига Европы была придумана только для того, чтобы там побеждала "Севилья". Андалусийцы побеждали в турнире больше всех — целых пять раз. Играть в Лиге чемпионов для "Севильи" не так комфортно, хотя в прошлом году всё до определённого момента складывалось хорошо. Испанцы обошли в группе "Спартак", вышли на "Манчестер Юнайтед" и обыграли команду Моуринью. Однако в 1/4 финала "Севилью" остановила "Бавария".

В этом сезоне команда Пабло Мачина чередует фееричные матчи со вполне рядовыми играми. Проиграла "Севилья" лишь раз — "Барселоне" в матче за Суперкубок страны. В команде появился новый форвард — Андре Силва из "Милана". В Италии у него с голами шло плохо, зато в дебютном матче за "Севилью" он отметился хет-триком. Однако в Лиге Европы португалец даже за "Милан" забил шесть голов, так что этого парня стоит опасаться.

Стандартный "Стандард"

Место в рейтинге УЕФА: 110-е

Лучшее достижение в еврокубках: финал Кубка обладателей кубков 1982 года

Примечательный факт: родной клуб Акселя Витселя

Льежский "Стандард" — это такой типичный представитель Лиги Европы. Клуб из не самой футбольной страны, не хватающий звёзд с неба. Команда была чемпионом Бельгии десять раз, однако последний раз — в далёком уже 2009 году. Здесь играет экс-защитник "Ростова" Режиналь Горо.

"Стандард" оказался в групповом этапе Лиги Европы по пути "Спартака". Бельгийцы бились за попадание с амстердамским "Аяксом", но уступили во втором матче и отправились в турнир попроще. В чемпионате страны после пяти туров клуб идёт на четвёртом месте.

Турецкий новичок — "Акхисар Беледиеспор"

Место в рейтинге УЕФА: —

Лучшее достижение в еврокубках: —

Примечательный факт: выиграли Кубок и Суперкубок Турции в минувшем сезоне

Турецкий клуб ворвался в большую игру только в минувшем сезоне. Команда неожиданно для многих вырвала Кубок Турции у "Фенербахче", а Суперкубок страны — у "Галатасарая". Именно это и позволило "Акхисару" дебютировать в еврокубках. До этого клуб никак не мог попасть в число команд, которые играют хотя бы в квалификации.

В нападении "Акхисара" играет украинец Евгений Селезнёв, которого недавно благодаря системе VAR удалили за плевок в соперника.