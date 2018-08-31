Чемпионы, новички и старые друзья. С кем российские клубы будут играть в ЛЧ и ЛЕ
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Боевая проверка молодых армейцев
Действующий победитель "Реал", полуфиналист последнего розыгрыша "Рома" и старая добрая "Виктория Пльзень". Кажется, ЦСКА попал в группу смерти, которая скрылась под литерой G. Две из четырёх сильнейших команд прошлого розыгрыша турнира практически наверняка займут первые два места. Если только армейцы не прыгнут выше головы.
Календарь игр #ЦСКА в @ChampionsLeague pic.twitter.com/HtBhoWRV3F— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 августа 2018 г.
"Реал" без Роналду
Место в рейтинге УЕФА: 1-е
Лучшее достижение в ЛЧ: 13 побед, это рекорд
Примечательный факт: впервые за 9 лет будет играть без Криштиану Роналду
Мадридский "Реал", по сути, и не нуждается в представлении. "Бланкос" выиграли четыре из последних пяти розыгрышей Лиги чемпионов. Но сейчас команда находится в стадии перестройки. Во-первых, ушёл Криштиану Роналду — главный творец побед "Реала" в последние годы. Во-вторых, пришёл новый тренер Хулен Лопетеги, который ради работы в Мадриде покинул сборную Испании.
При этом "Реал", несмотря на различные изменения, остаётся "Реалом". Иско, Бэйл, Модрич — все эти ребята всё ещё в составе и готовы доказать, что могут добывать победы и без звёздного португальца.
Воскресшая "Рома"
Место в рейтинге УЕФА: 21-е
Лучшее достижение в ЛЧ: финал 1984 года
Примечательный факт: летом почти купила игрока, но его в последний момент увела "Барселона"
Римская "Рома" в прошлом году неожиданно для многих дошла до полуфинала Лиги чемпионов и едва не заскочила в финал. В чемпионате Италии команда стала первой после "Ювентуса" и "Наполи", которые до последнего рубились за чемпионство.
Даже несмотря на печальную историю с бразильцем Малкомом, "Рома" провела мощную трансферную кампанию. Да, клуб покинули голкипер Алиссон, полузащитники Раджа Наингголан и Кевин Стротман. Тем не менее римляне усилились целым рядом перспективных игроков, среди которых, например, аргентинец Хавьер Пасторе и сын Патрика Клюйверта Джастин.
Старая добрая "Виктория"
Место в рейтинге УЕФА: 45-е
Лучшее достижение в ЛЧ: групповой этап
Примечательный факт: были в одной группе с ЦСКА в сезоне 2013/2014
"Виктория" дважды играла в групповом этапе Лиги чемпионов и оба раза не выбиралась из квартета. В сезоне 2013/2014 чешский клуб боролся с московским ЦСКА. Матчи получились напряжёнными: дома армейцы выиграли со счётом 3:2, а на выезде уступили 1:2. В итоге эти победы оказались для команд единственными, обе набрали по три очка и не вышли из группы.
Однако "Виктория" тогда всё же опередила армейцев по дополнительным показателям и сыграла в Лиге Европы. А первые два места в группе заняли "Бавария" и "Манчестер Сити", набравшие по 15 очков. Велика вероятность, что подобный сценарий снова может быть претворён в жизнь.
Есть ли шансы у ЦСКА?
Календарь игр #ЦСКА в @ChampionsLeague pic.twitter.com/HtBhoWRV3F— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 августа 2018 г.
Несмотря на ряд трансферов, ЦСКА всё ещё остаётся молодой и несыгранной командой, которой предстоит пройти тяжёлый путь на пути к большим победам. Наверняка в этом розыгрыше Лиги чемпионов армейцы будут биться с "Викторией" за попадание в Лигу Европы.
Возвращение "Локомотива" в Лигу чемпионов
15 лет назад "Локомотив" вышел из группы с лондонским "Арсеналом", миланским "Интером" и киевским "Динамо". В 1/8 финала железнодорожники уступили будущему финалисту турнира французскому "Монако" только по дополнительным показателям. Насколько реально повторить это достижение?
Победитель 2004 года — "Порту"
Место в рейтинге УЕФА: 11-е
Лучшее достижение в ЛЧ: победы в 1987 и 2004 годах
Примечательный факт: выиграли ЛЧ вместе с Дмитрием Аленичевым
В тот самом розыгрыше, когда "Локо" дошёл до финала, его будущий соперник и вовсе стал победителем. "Порту" с Жозе Моуринью на тренерской скамье и Дмитрием Аленичевым на поле переиграл в финале французский "Монако". Сейчас в "Порту" другие герои.
Главный тренер португальской команды Сержиу Консейсау сумел прервать доминирование "Бенфики" в чемпионате. Его команда не дала соперникам ни единого шанса и теперь надеется пошуметь в Лиге чемпионов. Португальцы как всегда продали пару игроков летом, но свою главную силу — лучшего бомбардира Муссу Марегу — оставили, надеясь на его бомбардирские подвиги в Европе.
"Шальке" с молодым тренером
Место в рейтинге УЕФА: 24-е
Лучшее достижение в ЛЧ: полуфинал 2010/2011
Примечательный факт: главный тренер моложе Игоря Денисова
В прошлом году "Шальке" назначил очень молодого тренера Доменико Тедеско, которому сейчас нет ещё 33 лет. Немец с итальянскими корнями младше, например, капитана "Локомотива" Игоря Денисова. При этом его методы настолько жёсткие, что с ним не смог ужиться, например, Бенедикт Хёведес. Из-за несоответствия требованиям тренера он потерял капитанскую повязку, место в составе и оказался в "Локомотиве".
В последнем чемпионате Германии сильнее "Шальке" была только "Бавария". Так что гельзенкирхенцы очень настроены и на главный турнир Старого Света. В межсезонье клуб поменялся с "Баварией" игроками обоймы сборной: отдал Горетцку и приобрёл Руди. Однако возможно, что в чёткой системе Тедеско личности будут не так важны.
"Галатасарай" и легендарный Фатих Терим
Место в рейтинге УЕФА: 51-е
Лучшее достижение в ЛЧ: полуфинал 1988/1989
Примечательный факт: хотел летом усилиться Артёмом Дзюбой
В минувшем сезоне "Галатасарай" выиграл рекордное 21-е чемпионство в Турции. До этого команда не могла занять первое место в чемпионате два года. Всё исправил легендарный тренер Фатих Терим, который выиграл золото с клубом уже в седьмой раз. В этом чемпионате всё тоже пока очень радужно: команда выиграла три матча с разгромным счётом.
Однако и проблемы у клуба тоже есть, причём в линии атаки. Лучший бомбардир прошлого сезона Бафетимби Гомис уехал в Саудовскую Аравию, и именно поэтому "Галатасарай" яростно пытался заменить его Артёмом Дзюбой. Однако россиянин в Турцию не поехал, и кого-то звёздного клуб на место форварда так и не купил.
Есть ли шансы у "Локо"?
"Локомотив" провёл мощную трансферную кампанию и заметно усилился по сравнению с прошлым сезоном. Теперь необходимо усилить ещё и игру. Болельщики, конечно, ждут феерии образца сезона 2003/2004. Однако нынешний "Локо" более прагматичен. Тем не менее за выход из группы ему побороться вполне по силам.
"Спартак" не пробился в ЛЧ и будет мстить за "Уфу"
Московский "Спартак" не сумел переиграть греческий ПАОК в двухматчевом противостоянии и отправился в групповой этап Лиги Европы вместо финального раунда квалификации ЛЧ. Команда потеряла Квинси Промеса и никого не успела приобрести. Но для того чтобы выйти из группы с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерсом", должно хватать и внутренних ресурсов.
"Вильярреал" поднял со дна Санти Касорлу и поднялся сам
Место в рейтинге УЕФА: 32-е
Лучшее достижение в еврокубках: полуфинал ЛЧ 2005/2006
Примечательный факт: летом отдал Дениса Черышева Валенсии
В последнем чемпионате Испании "Вильярреал" финишировал пятым. После возвращения в элитный дивизион в 2013 году команда стабильно находится в районе этого места. А вот в еврокубках всё не так радужно. Поднявшаяся со дна субмарина не играла там с 2015 года, когда уступила "Севилье" в 1/8 финала.
"Спартак" с испанцами играет не очень успешно, вспомнить хотя бы прошлогодний "Атлетик" из Бильбао. С "Вильярреалом" "красно-белые" тоже уже играли: во время розыгрыша кубка Интертото в 2004 году "Спартак" сыграл вничью 2:2 в "Лужниках" и минимально уступил в Испании — 1:0. Исправить казус почти 15-летней давности подопечные Карреры смогут уже по ходу этого розыгрыша Лиги Европы — нынешний "Вильярреал" обыгрывать вполне можно. Даже несмотря на наличие в составе вернувшейся легенды — Санти Касорлы.
"Рапид" и преданные болельщики
Место в рейтинге УЕФА: 69-е
Лучшее достижение в еврокубках: победа в Кубке Интертото в 2007 году
Примечательный факт: последние 15 минут каждого домашнего матча зрители хлопают
Венский "Рапид" когда-то был грозной командой, но в последние годы он ничего не может поделать с доминированием "Ред Булла" в домашнем чемпионате. Последний раз золото столичная команда выигрывала в далёком 2008 году. Зато в активе "Рапида" есть самый настоящий евротрофей: в 2007 году команда выиграла Кубок Интертото — тогда победа в турнире давала возможность сыграть в Кубке УЕФА (старое название Лиги Европы).
Если углубиться в историю команды, то можно даже обнаружить, что в довоенное время она выигрывала чемпионат Германии. Однако на нынешнем состоянии клуба это никак не сказывается. "Рапид" в прошлом году занял третье место из двенадцати команд, сейчас идёт пятым. Однако дань традициям болельщики команды отдают до сих: последние пятнадцать минут каждого домашнего матча неизменно сопровождаются аплодисментами. Так повелось с 1939 года, когда команда забила три гола в финальном отрезке игры.
Обидчик "Уфы" Стивен Джеррард и его "Рейнджерс"
Место в рейтинге УЕФА: 265-е
Лучшее достижение в еврокубках: финал Кубка УЕФА 2008 года
Примечательный факт: обыграл "Уфу" в квалификации
"Рейнджеры" Джеррарда через многое прошли. Последнее приключение случилось буквально вчера: шотландцы остались вдевятером против российской "Уфы" в квалификации Лиги Европы, но сумели удержать нужный им результат. В итоге клуб впервые после возвращения из четвёртого дивизиона пробился в групповой этап еврокубкового турнира.
От "Зенита" до "Уфы" через банкротство и 4-й дивизион. "Рейнджеры" против России
Джеррард всё ещё не проиграл ни одного матча с шотландской командой, но впереди у него мало того что встреча с "Селтиком" в чемпионате, так ещё и со "Спартаком" в Лиге Европы. Поражение 2008 года от другого российского клуба в Шотландии ещё не забыли.
"Зенит" с валидолом влетел в групповой этап
Сначала сумасшедший камбэк с минским "Динамо", а затем проход норвежского "Мольде" на грани. "Зенит" выглядит мощно, но как типичный русский сам создаёт себе проблемы, а затем героически их решает. Группа с датским "Копенгагеном", чешской "Славией" и французским "Бордо" не выглядит непроходимой, если питерцы снова сами не придумают себе трудности.
"Копенгаген" — 12-кратный чемпион Дании
Место в рейтинге УЕФА: 43-е
Лучшее достижение в еврокубках: 1/8 финала ЛЧ 2010/2011
Примечательный факт: здесь начинал Хенрик Ларссон и играл советский футболист Василий Морозов
"Копенгаген" провёл прошлый чемпионат не очень здорово, финишировав лишь на четвёртом месте. Лишь — потому что для 12-кратного чемпиона страны любое место, кроме первого, — это уже провал. В этом сезоне столичный коллектив стартовал мощнее и с ходу оккупировал первую строчку в таблице.
В прошлом розыгрыше Лиги Европы "Копенгаген" занял второе место в группе, которую выиграл... московский "Локомотив". Так что датчанам впору бояться российских клубов. Нынешний "Зенит" явно должен доставить скандинавам проблемы.
Странный "Бордо"
Место в рейтинге УЕФА: 115-е
Лучшее достижение в еврокубках: четвертьфинал ЛЧ 2009/2010, победа в Кубке Интертото 1995, финал Кубка УЕФА 1995/1996
Примечательный факт: летом предлагали Тьерри Анри стать главным тренером
Французский "Бордо" переживает странные времена. Сначала случилась эта история с трансфером Малкома не в "Рому", а в "Барселону", затем ещё и тренера потеряли, который критиковал руководство. Освободившуюся должность предлагали Тьерри Анри, и тот вроде почти согласился, но в последний момент переговоры сорвались.
Экс-наставник клуба Густаво Пойет негодовал из-за продажи ключевого нападающего. Вместе проданного игрока "Бордо" собирался купить Артёма Дзюбу, но не срослось. В итоге французский клуб так толком и не усилился, а в трёх матчах текущего первенства набрал лишь три очка. Славная история команды, за которую играли Дешам, Зидан и Кантона, в матчах с "Зенитом" не поможет.
Бесславная "Славия"
Место в рейтинге УЕФА: 153-е
Лучшее достижение в еврокубках: полуфинал Кубка УЕФА 1995/1996
Примечательный факт: здесь тренерскую карьеру начинал экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела
"Славия" выигрывала чемпионат страны, когда многие клубы вообще ещё не появились, аж в XIX веке. Однако в последнее время регулярных больших побед с клубом не случается. Исключение составляет разве что триумф в домашнем первенстве в 2017 году. В еврокубках всё, конечно, скромнее. Максимум — пара выходов в плей-офф в середине нулевых.
Мощная еврокубковая кампания у клуба выдалась в сезоне 1995/1996. Тогда "Славия" дошла до полуфинала Кубка УЕФА, но уступила "Бордо", с которым теперь встретится вновь. Впрочем, и французы тогда не стали триумфаторами — их остановила "Бавария". К счастью для чехов и французов, немцы теперь играют в турнире рангом повыше.
Пятый еврокубковый заход "Краснодара"
Клуб Сергея Галицкого в Лиге Европы не доходил дальше стадии 1/8 финала. Получится ли это сделать сейчас, с молодым главным тренером и без Фёдора Смолова, — большой вопрос. Однако, даже несмотря на наличие в группе "Севильи", "быки" способны побороться.
Короли Лиги Европы из "Севильи"
Место в рейтинге УЕФА: 6-е
Лучшее достижение в еврокубках: пятикратный победитель Лиги Европы — рекорд турнира
Примечательный факт: сюда только-только перешёл бывший спартаковец Квинси Промес
Говорят, Лига Европы была придумана только для того, чтобы там побеждала "Севилья". Андалусийцы побеждали в турнире больше всех — целых пять раз. Играть в Лиге чемпионов для "Севильи" не так комфортно, хотя в прошлом году всё до определённого момента складывалось хорошо. Испанцы обошли в группе "Спартак", вышли на "Манчестер Юнайтед" и обыграли команду Моуринью. Однако в 1/4 финала "Севилью" остановила "Бавария".
В этом сезоне команда Пабло Мачина чередует фееричные матчи со вполне рядовыми играми. Проиграла "Севилья" лишь раз — "Барселоне" в матче за Суперкубок страны. В команде появился новый форвард — Андре Силва из "Милана". В Италии у него с голами шло плохо, зато в дебютном матче за "Севилью" он отметился хет-триком. Однако в Лиге Европы португалец даже за "Милан" забил шесть голов, так что этого парня стоит опасаться.
Стандартный "Стандард"
Место в рейтинге УЕФА: 110-е
Лучшее достижение в еврокубках: финал Кубка обладателей кубков 1982 года
Примечательный факт: родной клуб Акселя Витселя
Льежский "Стандард" — это такой типичный представитель Лиги Европы. Клуб из не самой футбольной страны, не хватающий звёзд с неба. Команда была чемпионом Бельгии десять раз, однако последний раз — в далёком уже 2009 году. Здесь играет экс-защитник "Ростова" Режиналь Горо.
"Стандард" оказался в групповом этапе Лиги Европы по пути "Спартака". Бельгийцы бились за попадание с амстердамским "Аяксом", но уступили во втором матче и отправились в турнир попроще. В чемпионате страны после пяти туров клуб идёт на четвёртом месте.
Турецкий новичок — "Акхисар Беледиеспор"
Место в рейтинге УЕФА: —
Лучшее достижение в еврокубках: —
Примечательный факт: выиграли Кубок и Суперкубок Турции в минувшем сезоне
Турецкий клуб ворвался в большую игру только в минувшем сезоне. Команда неожиданно для многих вырвала Кубок Турции у "Фенербахче", а Суперкубок страны — у "Галатасарая". Именно это и позволило "Акхисару" дебютировать в еврокубках. До этого клуб никак не мог попасть в число команд, которые играют хотя бы в квалификации.
В нападении "Акхисара" играет украинец Евгений Селезнёв, которого недавно благодаря системе VAR удалили за плевок в соперника.
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