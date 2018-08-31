"Я всегда буду частью семьи". Промес попрощался со "Спартаком"

Голландский полузащитник Квинси Промес переходит в испанскую "Севилью". Накануне сообщалось о том, что сумма трансфера составит 21 миллион евро. Сегодня хавбек подтвердил свой переход трогательным прощанием с фанатами "красно-белых".

— Я покидаю удивительную семью "Спартака" как игрок, но всегда буду её частью. Спасибо вам за все красивые моменты, которые мы создали вместе. Мы добились того, чего я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моём путешествии. Мы ещё встретимся, — написал Промес в "Твиттере".

I’m leaving the amazing @fcsm_official family as a player for now, but I’ll always be part of it. Thank you for all the beautiful moments that we created together, we achieved things that I’ll never forget. It’s time for a new chapter in my journey. We’ll meet again! #QP pic.twitter.com/pVKqoOxiYd — Quincy Promes (@QPromes) 31 августа 2018 г.

Адью, Квинси. Почему "Спартак" только выиграет от ухода Промеса

Футболист также разместил видеоролик с лучшими моментами в футболке "Спартака" и сопроводил его комментарием: "Надеюсь, вам понравились эти маски-шоу".

Зарплата Промеса в "Севилье", которая едва не сорвала его трансфер, составит 3,2 миллиона евро за сезон. Футболист подпишет с клубом четырёхлетний контракт.

За 135 матчей в "Спартаке" Промес забил 66 голов и сделал 34 голевые передачи. Он выиграл чемпионат и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром лиги.