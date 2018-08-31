"Я всегда буду частью семьи". Промес попрощался со "Спартаком"

Читайте также

"Я всегда буду частью семьи". Промес попрощался со "Спартаком"

1401

Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

Голландский полузащитник Квинси Промес переходит в испанскую "Севилью". Накануне сообщалось о том, что сумма трансфера составит 21 миллион евро. Сегодня хавбек подтвердил свой переход трогательным прощанием с фанатами "красно-белых".

— Я покидаю удивительную семью "Спартака" как игрок, но всегда буду её частью. Спасибо вам за все красивые моменты, которые мы создали вместе. Мы добились того, чего я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моём путешествии. Мы ещё встретимся, — написал Промес в "Твиттере".

Адью, Квинси. Почему "Спартак" только выиграет от ухода Промеса

Футболист также разместил видеоролик с лучшими моментами в футболке "Спартака" и сопроводил его комментарием: "Надеюсь, вам понравились эти маски-шоу".

Зарплата Промеса в "Севилье", которая едва не сорвала его трансфер, составит 3,2 миллиона евро за сезон. Футболист подпишет с клубом четырёхлетний контракт.

За 135 матчей в "Спартаке" Промес забил 66 голов и сделал 34 голевые передачи. Он выиграл чемпионат и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром лиги.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×