"Викинг идёт домой". ЦСКА подписал ещё одного исландца

В день закрытия трансферного окна московский ЦСКА объявил об очередном переходе. Клуб пополнил исландец Арнор Сигурдссон. Объявление о трансфере 19-летнего полузащитника армейцы сделали с помощью видеоролика с участием фанатов сборной Исландии, песни "Калинка" и защитника из этой страны Хёрдура Магнуссона, который перешёл в стан красно-синих ранее.

Viking is coming home! pic.twitter.com/a3LVMj58nQ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 августа 2018 г.

Сумма трансфера составит примерно четыре миллиона евро. Молодой полузащитник в прошлом сезоне провёл 16 матчей в чемпионате Швеции, в которых забил три мяча и сделал голевую передачу. Экс-хавбек "Норрчёпинга" выступал за сборные Исландии до 17 и до 19 лет, в главную команду страны пока не вызывался.

Несколькими часами ранее армейцы сообщили о другом трансфере. За московский клуб будет играть 21-летний японец Такума Нисимура. Нападающий подписал с клубом четырёхлетний контракт.

Накануне определились соперники ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. Ими станут "Реал", "Рома" и "Виктория".

В чемпионате страны ЦСКА идёт на восьмом месте, имея шесть очков после пяти сыгранных матчей.