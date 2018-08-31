Отомстят за "Уфу"? "Спартак" встретится с "Рейнджерс" в групповом этапе ЛЕ

Во время жеребьёвки группового этапа Лиги Европы московский "Спартак" определили в группу G. Соперниками красно-белых станут испанский "Вильярреал", австрийский "Рапид" и шотландский "Рейнджерс".
Команда Стивена Джеррарда накануне вдевятером на стадионе "Нефтяник" сумела удержать нужный для неё результат и прошла в квалификации российский футбольный клуб "Уфа".
Сам "Спартак" не смог преодолеть квалификацию в Лигу чемпионов, уступив греческому ПАОКу, и в итоге напрямую попал в групповой этап Лиги Европы.
Первые матчи турнира состоятся 20 сентября.
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