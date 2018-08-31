Гандбольная ничья. Ковровая лихорадка не помогла "Ростову" выиграть у "Рубина"

Подгоняемый своими болельщиками, в том числе легендарной "ковровой бандой", "Ростов" с первых минут матча бросился добывать пятую победу в чемпионате. Несмотря на то что быстрый гол забить не удалось, под конец первого тайма хозяева, на которых пришло посмотреть более 40 тысяч зрителей, всё-таки отличились. После прострела с фланга игрок "Рубина" вынес мяч за лицевую при помощи рук, и судья назначил пенальти. К точке подошёл Алексей Ионов и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

"Рубин" ответил уже во втором тайме, причём снова не обошлось без игры руками. Молодой защитник Егор Сорокин после подачи с углового пробил точно в ворота, а Сергей Паршивлюк выбил мяч оттуда руками. Защитник "Ростова" в итоге получил жёлтую карточку за неспортивное поведение, а "Рубин" сравнял счёт — 1:1.

"Ростов" до самых последних минут предпринимал отчаянные попытки забить ещё, чтобы снова выиграть, но сделать это не позволил "Рубин". Матч завершился ничьей, которая существенно не поменяла положение команд в турнирной таблице.

РПЛ, шестой тур.

"Ростов" — "Рубин" — 1:1

Голы: Ионов 37' (1:0), Сорокин 50' (1:1).

Турнирная таблица.

1. "Зенит" — 15 очков

2. "Ростов" — 13

3. "Спартак" — 13

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6. "Рубин" — 7