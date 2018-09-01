СМИ: 65 российских биатлонистов подозревают в применении допинга

Читайте также

СМИ: 65 российских биатлонистов подозревают в применении допинга

317

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

Международный союз биатлонистов подозревает 65 российских спортсменов в применении допинга. Об этом сообщает издание Inside the Games. По его данным, у IBU есть серьёзные доказательства вины биатлонистов из России.

— Мне сказали, что "существенные доказательства" есть против 65 русских. IBU — единственная зимняя федерация, которая ведёт расследование по базе московской антидопинговой лаборатории. Почему остальные её игнорируют? Коньки, лыжи, бобслей, кёрлинг?

Многие из этих дел получили бы более сильные доказательства, если бы можно было получить доступ в саму московскую лабораторию. Но МОК намерен вернуть Россию обратно в игру без открытия лаборатории. Они ставят политику выше, чем ловлю обманщиков, — утверждает журналист Insidethegames Ник Батлер.

При этом сама организация пока сдержанно реагирует на эту информацию, не давая никакой конкретики.

— Мы не говорили о том, какими именно россиянами нарушены правила и на основании чего мы это взяли. И не будем сообщать, пока не получим официальный ответ от подозреваемых, — сообщили в IBU.

Ранее сообщалось, что в числе обвинённых в употреблении допинга биатлонистов находятся Антон Шипулин и Евгений Устюгов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×