СМИ: 65 российских биатлонистов подозревают в применении допинга

Международный союз биатлонистов подозревает 65 российских спортсменов в применении допинга. Об этом сообщает издание Inside the Games. По его данным, у IBU есть серьёзные доказательства вины биатлонистов из России.

— Мне сказали, что "существенные доказательства" есть против 65 русских. IBU — единственная зимняя федерация, которая ведёт расследование по базе московской антидопинговой лаборатории. Почему остальные её игнорируют? Коньки, лыжи, бобслей, кёрлинг?

Многие из этих дел получили бы более сильные доказательства, если бы можно было получить доступ в саму московскую лабораторию. Но МОК намерен вернуть Россию обратно в игру без открытия лаборатории. Они ставят политику выше, чем ловлю обманщиков, — утверждает журналист Insidethegames Ник Батлер.

Have been told that there is "significant evidence" against 65 Russian biathletes. @biathlonworld is only winter IF prosecuting any cases so how many are being ignored in other sports? Skating, skiing, curling, bobsleigh etc https://t.co/PqTnUP8fgK — Nick Butler (@NickJMButler) 30 августа 2018 г.

При этом сама организация пока сдержанно реагирует на эту информацию, не давая никакой конкретики.

— Мы не говорили о том, какими именно россиянами нарушены правила и на основании чего мы это взяли. И не будем сообщать, пока не получим официальный ответ от подозреваемых, — сообщили в IBU.

Just to avoid misunderstandings: we have not disclosed the basis of the ADRV and won’t do so until the end of the notification period or an official answer to the notification. — IBU (@biathlonworld) 30 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что в числе обвинённых в употреблении допинга биатлонистов находятся Антон Шипулин и Евгений Устюгов.