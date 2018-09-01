Улыбка до ушей. Промес провёл первую тренировку в "Севилье"

Голландский полузащитник Квинси Промес провёл первую тренировку в новой команде. Он перешёл из "Спартака" в "Севилью". Хавбек познакомился с партнёрами по клубу и начал вливаться в тренировочный процесс. Во время занятий с лица голландца не сходила широкая улыбка.

— Мне понравилась атмосфера стадиона. Мне понравились болельщики, когда я их слушал. Надеюсь, смогу отплатить им и клубу и принесу им радость. Думаю, что без проблем вольюсь в систему Пабло Мачина. Я принял этот вызов, потому что мне нравится достигать новых целей, — пояснил свой переход Промес.

Продажа Квинси за 21 миллион евро стала самой масштабной для московского "Спартака". Ранее трансферный рекорд удерживал Роман Павлюченко, ушедший в "Тоттенхэм" за 17,4 миллиона евро. Промес лично просил о трансфере владельца "Спартака" Леонида Федуна.